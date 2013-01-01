В Бурятии запустили три солнечные электростанции за 6 млрд рублей



В Кяхтинском, Кабанском и Тарбагатайском районах Бурятии запустили солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 45 МВт. Совокупный объем инвестиций составил около 6 млрд рублей.

Каждая СЭС включает по 45 тысяч солнечных модулей. Одна такая станция способна вырабатывать 20 млн кВт/час электричества в год, что соответствует годовому потреблению энергии 25 тысячами жителей.

Использование альтернативной энергетики в Бурятия экономически целесообразно, т.к. регион обладает достаточно высоким уровнем инсоляции (до 300 солнечных дней в году). Построенные солнечные станции улучшат качество электроснабжения в республике: нагрузки на сетевую инфраструктуру будут снижены, оптимизируются перетоки электроэнергии.

Совокупная мощность СЭС в Бурятии к 2022 году составит 145 МВт. Общий объем инвестиций в проекты строительства семи СЭС в республике превысят 14 млрд рублей.

Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ