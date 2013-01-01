В Новосибирской области решили готовить снегоуборочную технику летом
На машиностроительном заводе «Труд» главе региона представили уникальную снегоплавильную установку собственной разработки
Врио губернатора Новосибирской области обсудил со специалистами завода планы по применению установки в столице региона, а также по ее совершенствованию с целью снизить количество мелкодисперсного песка, остающегося на улицах города после уборки снега. Главе региона представили также технические возможности предприятия по производству обогатительного оборудования для цветной, черной и редкометалльной промышленности.
Было отмечено, что за 2015-2017 годы машиностроительному заводу «Труд» выделили 10 млн. рублей в рамках программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 годы». Часть этих средств была направлена на разработку энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса.
Несколько лет завод осуществляет глубокую кооперация с ведущими промышленными предприятиями региона. И это обеспечивает стабильную, долгосрочную и экономически выгодную загрузку производственных мощностей. Большое внимание уделяется развитию экспортной деятельности. Продукция завода поставляется в три десятка стран мира, объемы поставок составляют от 20 до 48 процентов от объема производства. В 2017 году ОАО «Машиностроительный завод «Труд» было удостоен диплома «Лучший экспортер года».
Новосибирская область, Сибирский федеральный округ
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