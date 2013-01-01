В Новосибирской области решили готовить снегоуборочную технику летом



На машиностроительном заводе «Труд» главе региона представили уникальную снегоплавильную установку собственной разработки

Установка производительностью по переработанному снегу до 40 м3 /ч. автоматически выводит мусор и песок из камеры плавления. Она надежней и дешевле своих зарубежных аналогов.

Врио губернатора Новосибирской области обсудил со специалистами завода планы по применению установки в столице региона, а также по ее совершенствованию с целью снизить количество мелкодисперсного песка, остающегося на улицах города после уборки снега. Главе региона представили также технические возможности предприятия по производству обогатительного оборудования для цветной, черной и редкометалльной промышленности.

Было отмечено, что за 2015-2017 годы машиностроительному заводу «Труд» выделили 10 млн. рублей в рамках программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 годы». Часть этих средств была направлена на разработку энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса.

Несколько лет завод осуществляет глубокую кооперация с ведущими промышленными предприятиями региона. И это обеспечивает стабильную, долгосрочную и экономически выгодную загрузку производственных мощностей. Большое внимание уделяется развитию экспортной деятельности. Продукция завода поставляется в три десятка стран мира, объемы поставок составляют от 20 до 48 процентов от объема производства. В 2017 году ОАО «Машиностроительный завод «Труд» было удостоен диплома «Лучший экспортер года».

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ