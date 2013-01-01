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ИЗМИР

В Чебоксарах открыли новую линию единственного в России производства детских мячей

Июн 22
Москва Центральный федеральный округ
В Чебоксарах открыли новую линию единственного в России производства детских мячей

Комплекс по серийному выпуску детских резиновых и пластизольных мячей и игрушек запустили в работу на Чебоксарском объединении имени В.И. Чапаева
В расширение единственного производства подобной продукции на территории России вложено 250 млн рублей. Здесь создано 30 новых рабочих мест.

Основными конкурентными преимуществами новой продукции предприятия по отношению к импортным аналогам являются уникальная технология производства, применение натуральных компонентов для резиновых мячей, высокое качество рисунка, качество и долговечность продукции.

Доля импортных детских мячей на российском рынке сегодня достигает примерно 85 процентов. АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» рассчитывает постепенно вытеснять эту продукцию и увеличить свою долю с нынешних 15 процентов до 25-30 процентов к 2020 году.

Завод имени В.И. Чапаева — многопрофильное предприятие, производящее широкий спектр продукции военного и гражданского назначения. Сегодня завод получает государственные заказы и последовательно увеличивает объемы производства. Объем отгруженной продукции по итогам 2017 года превысил 5 млрд рублей. До 2025 года предприятие планирует реализовать 10 инновационных проектов и довести уровень гражданской продукции к 2025 году до 50 процентов.

Чувашская Республика , Приволжский федеральный округ



 
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