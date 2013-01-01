Участники форума TIAF в Казани спрогнозировали рост авторынка в России до 2021 года



Четвертый международный форум автомобилестроения собрал на территории ВЦ «Казанская ярмарка» более сотни поставщиков и производителей оборудования из регионов России, Турции и Китая

Форум организован Республикой Татарстан в партнерстве с Ассоциацией европейского бизнеса. По мнению первого вице-премьера правительства Татарстана Рустама Нигматуллина, это позволило собрать на одной площадке российских и зарубежных инвесторов, комплексно взглянуть на перспективы развития автомобилестроения в Поволжье и в целом по России. Он отметил, что в Республике Татарстан уже сегодня запускаются новые автомобильные производства, растет локализация, сформирован целый автомобильный кластер.

Участники форума и специализированной выставки «TIAF supported by Automechanika» обсудили возможности и перспективы господдержки автомобильной отрасли, текущее состояние авторынка, стратегию развития отрасли на период до 2025 года.

Так, директор Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи высказала мнение, что рынок легковых автомобилей в России будет расти до 2021 года. Стране еще предстоит вернуться на уровень предкризисного 2013 года, когда наблюдался значительный рост по легковым автомобилям. Пока что есть отставание по продажам и производству, его нужно наверстать.

Собственно, эти цели и преследует форум TIAF. На его дискуссионных площадках говорили о глубокой локализации производства автокомпонентов в регионах, о привлечении инноваций в автомобильную промышленность, о расширении сотрудничества между российскими и иностранными поставщиками автокомпонентов и автопроизводителями, о создании полной цепочки производства и обслуживания автомобилей.

На специализированной выставке в рамках форума представили лучшие производственные площадки и лучшие образцы продукции российских и китайских автопроизводителей.

Республика Татарстан, Поволжский федеральный округ