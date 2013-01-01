Тамбовский производитель подсолнечного масла реализует новый инвестиционный проект



Тамбовский агрохолдинг «Экоойл» в настоящее время реализует инвестиционный проект, направленный на расширение производства переработки семян подсолнечника с 375 до 700 тонн в сутки. Ввод новых мощностей планируется на четвертый квартал этого года.

Агрохолдинг «Экоойл» является крупнейшим производителем подсолнечного масла в регионе. В сутки здесь производят его 150 тонн. За счет применяемой на предприятии технологии безотходного производства здесь также получают 130 тонн жмыха и 70 тонн лузги. Из лузги методом прессования изготавливают топливные гранулы — пеллеты. Сертифицированная лаборатория контролирует качество готовой продукции, которая пользуется спросом не только в России, но также в странах Ближнего и Дальнего зарубежья.

«Экоойл» является одним из крупнейших экспортеров Тамбовщины. На днях руководство предприятия принимало участие в акции Министерства промышленности и торговли России «Неделя торговых представителей РФ в иностранных государствах». Состоялась серия двусторонних переговоров с торгпредами семи стран по вопросам экспорта продукции. Предложения «Экоойл» по поставкам масла и пеллетов заинтересовали всех торговых представителей.

Сегодня основную долю в структуре экспорта Тамбовской области занимают зерно, мясо и субпродукты, масложировая продукция, сахар, спирт. Участие нашего региона в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение экспорта за шесть лет более чем на 30 процентов. Основное внимание будет уделено несырьевому экспорту.