Тамбовский производитель подсолнечного масла реализует новый инвестиционный проект
Тамбовский агрохолдинг «Экоойл» в настоящее время реализует инвестиционный проект, направленный на расширение производства переработки семян подсолнечника с 375 до 700 тонн в сутки. Ввод новых мощностей планируется на четвертый квартал этого года.
«Экоойл» является одним из крупнейших экспортеров Тамбовщины. На днях руководство предприятия принимало участие в акции Министерства промышленности и торговли России «Неделя торговых представителей РФ в иностранных государствах». Состоялась серия двусторонних переговоров с торгпредами семи стран по вопросам экспорта продукции. Предложения «Экоойл» по поставкам масла и пеллетов заинтересовали всех торговых представителей.
Сегодня основную долю в структуре экспорта Тамбовской области занимают зерно, мясо и субпродукты, масложировая продукция, сахар, спирт. Участие нашего региона в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение экспорта за шесть лет более чем на 30 процентов. Основное внимание будет уделено несырьевому экспорту.
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