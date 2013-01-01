Ставропольские яблоки будут выращивать по технологиям «суперинтенсивного садоводства»



В Ставропольском крае стартовала государственная программа поддержки личных подсобных хозяйств, которые закладывают сады с капельным орошением.

Один из первых таких садов высажен в селе Канглы Минераловодского городского округа. Вместе с фермерами плодовые деревья сажали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, чиновники региональной администрации и главы муниципалитетов, на территории которых реализуется новая госпрограмма.

На участке в десять соток высажены 480 яблонь пяти разных видов. Заявка владельца этого участка Саткера Абсалимова прошла конкурсный отбор в районном управлении сельского хозяйства. На реализацию проекта выделен грант в 400 тысяч рублей. А на начальном этапе развития сада фермеру будут помогать специалисты поставившего саженцы ставропольского плодопитомника.

В этом году на грантовую поддержку владельцев личных подсобных хозяйств, готовых развивать интенсивное садоводство, из краевого бюджета направляется 80 миллионов рублей. Участниками программы уже стали две сотни хозяйств, расположенных в пяти территориях - Ипатовском, Минераловодском, Георгиевском городских округах, Андроповском и Предгорном муниципальных районах.

Поучаствовать в программе закладки садов суперинтенсивного типа может любой владелец ЛПХ площадью от 0,1 до 0,5 гектара, который не имеет задолженностей по налогам и штрафам. Заявки фермеров проходят конкурсный отбор в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.

«Эта программа – серьезная поддержка для села. Она формирует занятость, даёт людям доход. Её работа продолжится в следующем году, и мы рассматриваем её в пятилетней перспективе: чтобы к концу 2023 года видеть в крае уже, как минимум, тысячу таких суперинтенсивных садов», – подчеркнул глава региона Владимир Владимиров.

По расчетам специалистов, заложенные в этом году в личных подсобных хозяйствах «суперинтенсивные» сады, уже в 2019-м дадут урожай около 2 тысяч тонн плодов, что почти на 6 процентов увеличит объём производства плодово-ягодной продукции в «личном» сегменте регионального АПК. В 2017-м ЛПХ Ставропольского края произвели около 33 тысяч тонн плодов и ягод.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ