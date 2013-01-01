Стартовал третий этап реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры в Норильске



До конца этого года планируется завершить строительство взлетно-посадочной полосы, чтобы норильский аэропорт мог обеспечивать безопасные авиаперевозки с использованием любых видов самолетов

Работы ведутся круглосуточно. Предстоит реконструировать 1081 м взлетно-посадочной полосы, построить водосточно-дренажную систему и систему освещения. Ремонт гражданского перрона для обслуживания воздушных судов, который не повлияет на расписание аэропорта, закончится в 2019 году.

На период нынешнего этапа реконструкции пассажирские перевозки будут осуществлять авиакомпании "NordStar" и "S7" воздушными судами Boeing 737-800 и ATR-72. Действующей в аэропорту полосы длиной 1740 метров достаточно для посадки среднемагистрального "Боинга", но с ограничениями по взлетной и посадочной массе. Поэтому прямой беспосадочный рейс из Москвы в Норильск будет выполняться с меньшим количеством пассажиров, а на рейс из Норильска в Москву авиакомпания возьмет максимальное количество пассажиров, но сделает дозаправку в Сургуте.

По словам Леонида Мохова, генерального директора "NordStar", к полетам в условиях короткой взлетно-посадочной полосы допущены 22 лучших экипажа авиакомпании, которые прошли специальную подготовку.

Принято решение на период третьего этапа реконструкции ввести 93 дополнительных рейса. По инициативе главы Норильска Рината Ахметчина выделено 369 дополнительных авиабилетов для выпускников 9–х и 11–х классов, вылетающих на материк для поступления в средние специальные и высшие учебные заведения. На каждом рейсе зарезервировано пять билетов для норильчан, которым нужно экстренно вылететь за пределы города.

Реконструкция аэропорта в Норильске, на которую из федерального бюджета выделено 9 млрд рублей, началась в 2016 году. На первом этапе было демонтировано старое покрытие, выполнена укладка 720 метров нового покрытия взлетно-посадочной трассы и 160 метров межсезонного пандуса из асфальтобетона, соединяющего новое и старое покрытие. В 2017 году, в период второго этапа реконструкции, обустроили 1020 метров новой полосы.

Неудобства, испытанные в этот период пассажирами, компенсируются тем, что после реконструкции норильский аэропорт, по оценкам специалистов, сможет работать бесперебойно несколько десятилетий и принимать любые воздушные суда.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ