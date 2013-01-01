Самую «чистую» доменную печь в России запустили в Нижнем Тагиле



Старт новому высокотехнологичному производству на металлургическом комбинате 9 апреля дали президент ЕВРАЗ Холдинга Александр Фролов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На строительстве доменной печи №7 в ЕВРАЗ НТМК, которое завершилось в рекордные сроки, были круглосуточно заняты около тысячи человек. Они уложили 26 тысяч тонн бетона, смонтировали 21,5 тысячи тонн металлоконструкций, проложили 670 километров кабеля, несколько километров железной и автомобильной дороги.

«Очень радует, что строительство доменной печи производилось уральскими строительными и монтажными организациями, а все металлоконструкции изготовлены здесь же, в Нижнем Тагиле. Большая часть оборудования произведена на российских заводах. Кроме того, здесь использованы совершенно новые технологии, которые улучшат экологическую обстановку в регионе. Открытие этого производства - событие не только для комбината и Нижнего Тагила, но и всей металлургической отрасли нашей страны», - заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Управление доменной печью №7 объемом 2,2 тысячи кубометров полностью автоматизировано. Система сама собирает и анализирует статистическую информацию и определяет оптимальный технологический режим доменной плавки. Оборудование позволяет в 2,5 раза повысить степень очистки воздуха, избежать утечки оборотной воды, существенно улучшить условия труда. По мнению специалистов, новая доменная печь на НТМК на сегодняшний день является самой «чистой» в российской металлургии.

«Проект очень эффективный, здесь установлено самое лучшее и современное оборудование и, что очень важно, проект выполнен в рекордные сроки. Эта доменная печь, по сути, вышла на свою проектную мощность - 2,5 миллиона тонн чугуна в год», - заявил президент ЕВРАЗа Александр Фролов.

Он поблагодарил руководство региона за поддержку и пообещал, что комбинат продолжит помогать области, участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Нижнем Тагиле.

Строительство новой доменной печи получило статус приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области, предприятию предоставили льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль. Сэкономленные деньги инвестор планирует направить на дальнейшую реконструкцию доменного производства и создание рабочих мест.

Свердловская область, Уральский федеральный округ