Рябину в гранулах и свеклу в пакетиках начали выпускать в Ярославской области



В Ростове открыли новый цех кофе-цикорного комбината «Аронап», в котором будут производить растительные экстракты для пищевой, косметической и фармацевтической промышленности

Выпуск импортозамещающей продукции организован по полному циклу - от переработки сырья до выпуска готовой продукции в упаковке. Среди нового ассортимента – экстракты шиповника, цикория, чая, свеклы, рябины. До сих пор подобные быстрорастворимые растительные экстракты в основном завозились из-за рубежа.

«Сегодня старейший завод переживает свое второе рождение. Сохраняя лучшие традиции, предприятие разрабатывает оригинальные рецептуры, обновляет и модернизирует оборудование, обеспечивает стабильной работой более 450 человек. «Аронап» вносит свой вклад в развитие города. Это яркий и удачный пример сочетания успешного предпринимательства и социальной ответственности», - отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на церемонии открытия нового производства 4 апреля.

Он подчеркнул, что правительство области максимально поддерживает таких инвесторов и такие проекты. Региональный фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса уже предоставил предприятию целевой заем 7,75 миллиона рублей на закупку сырья. В ОАО «Ярославльагропромтехснаб» направлена заявка на приобретение специализированного автотранспорта на 12 миллионов рублей на условиях лизинга.

Инвесторы в свою очередь решили поддержать регион.

Учредитель ООО «КЦК «Аронап» Сергей Соколов сообщил, что две головные организации его компании переводятся на налоговый учет из Москвы в Ярославскую область и это обеспечит ежегодно приток 140 миллионов рублей дополнительных налоговых отчислений в региональный бюджет.

Он отметил, что с выходом цеха на полную мощность будет создано дополнительно около 50 рабочих мест, а объемы производства на предприятии в этом году увеличатся до 10 тысяч тонн. Технологи предприятия продолжат разрабатывать оригинальные рецептуры, совершенствовать вкусовые и качественные характеристики уже выпускаемой продукции.

Помимо этого, планируется открыть музей основателя кофе-цикорной фабрики купца Селиванова.

Ярославская область, Центральный федеральный округ