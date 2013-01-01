На Ставрополье началась первая в России механизированная уборка хлопка



В Будённовском районе Ставропольского края на плантациях сельхозпредприятия «Терский» началась первая в России уборка хлопчатника в промышленных масштабах с помощью комбайнов. Для увеличения мощностей по выращиванию хлопка хозяйством реализуется инвестпроект строительства системы орошения. В результате на предприятии будет создано дополнительно 90 новых рабочих мест.

В настоящее время сельхозпредприятие «Терский» является единственным, где выращивают хлопчатник в рамках проекта «Хлопок Руси». В этом году средняя урожайность хлопчатника составляет более 40 ц/га, его предстоит убрать с общей площади 31 га. Ожидаемый валовой сбор хлопка-сырца — свыше 130 тонн.

Получаемое из ставропольского хлопка волокно обладает высоким качеством, что подтверждено Институтом лёгкой и текстильной промышленности РФ, а также зарубежными лабораториями.

Всего под производство хлопка до 2024 года хозяйство планирует ввести 5 тыс. га орошаемых земель, что позволит ежегодно получать более 20 тыс. тонн хлопка-сырца.

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ