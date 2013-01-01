На Смоленской АЭС приступили к промышленному производству активного радиоизотопа кобальта-60



На Смоленской АЭС началась загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей (ДПК) в реакторную установку энергоблока № 3 на завершающем этапе масштабного проекта «Росэнергоатома» по промышленному производству кобальта-60 (Co-60).

По словам директора Смоленской АЭС Павла Лубенского, «загрузка поглотителей нового поколения на энергоблоке № 3 — это одно из ключевых событий 2019 года по созданию в процессе эксплуатации реакторов ценнейшей продукции, потребность в которой постоянно растет и в России, и в мире».

На Смоленской АЭС имеются уникальные блоки с реакторами типа РБМК (реактор большой мощности канальный), главной особенностью которых является возможность проведения перегрузки топлива на каждом отдельном канале без остановки процесса выработки электроэнергии. Среди каналов с топливом расположены каналы со стержнями-поглотителями из диспрозия. Вместо стержней из диспрозия устанавливают поглотители с природным кобальтом Со-59, который в процессе работы реактора преобразовывается в активный радиоизотоп Со-60.

Он широко используется в ядерной медицине, лучевой терапии, для стерилизации медицинских инструментов и материалов, продуктов питания, повышения прочности полимеров, проверки качества изделий из металла, очищения промышленных отходов, стимуляции урожайности зерновых и овощных культур и т.д.

Процесс облучения кобальта для получения требуемой активности длится 5 лет. После извлечения облученных изделий из реактора специалисты разделят кобальтовые поглотители на элементы и транспортируют для окончательной подготовки продукции на Ленинградскую АЭС, где занимаются производством Со-60 уже более 20 лет и обладают необходимой технической базой.

Смоленская область, Центральный федеральный округ