Камчатка готовится к золотой лихорадке?



На Озерновском горно-металлургическом комбинате завершают пуско-наладочные работы модульной установки ЗИФ, способной перерабатывать сто тысяч тонн золотоносной руды в год.

По мнению губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, который побывал с инспекцией на этом промышленном объекте, уже к концу апреля производство должно заработать в тестовом режиме. Он высоко оценил работу инвестора АО «СиГМА» и заявил, что власти сделают все от них зависящее, чтобы работа по строительству комбината шла по графику.

Так, уже завершено строительство подъездной дороги Лызык – Озерновское месторождение. В Инспекцию государственного строительного надзора Камчатского края поданы документы для приема в эксплуатацию этой автодороги протяженностью 62 км. По сложившейся на Камчатке практике, подобными технологическими проездами пользуются не только строителями, но и местными жителями, многие из которых сегодня работают на строительстве ГМК.

В ближайшей перспективе Озерновский горно-металлургический комбинат может стать одним из крупнейших на Камчатке.

На Озерновском рудном поле уже выполнен комплекс геологоразведочных работ, инженерных изысканий и проектных работ с оперативным подсчетом запасов золота и серебра по участкам Бам и Хомут. Выяснилось, что балансовые запасы Озерновского золоторудного месторождения по категории С2 для открытой отработки составляют 903 тысяч тонн руды с запасами золота 9345 кг, забалансовые запасы – 85 тысяч тонн руды с запасами золота 897 кг.

Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ