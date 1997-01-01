Делегация Китайской Народной Республики заинтересовалась инвестиционными проектами Омской области



Сегодня, 11 апреля, в областном Конгресс-холле состоялась встреча деловой делегации Китайской Народной Республики с представителями органов исполнительной власти Омской области.

В состав делегации Китайской Народной Республики вошли представители корпорации "SEPCO1" и корпорации "POWERCHINA".

Отметим, что корпорация "SEPCO1" является одним из лидирующих предприятий в мире, которое способно выполнить строительство ТЭС, АЭС, ВЭС, ГТЭС, электростанций на биомассе, фотовольтаичных электростанций, объектов электропередачи и трансформации путем генподряда EPC. Деятельность компании охватывает множество таких отраслей, как электрическая инженерия, консультация по проектированию, инфраструктура, ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание электростанций, пуско-наладочные работы, разработка установок, торговля, логистика.

С приветственным словом выступил Министр экономики Омской области Расим Галямов. В рамках встречи представители регионального Агентства развития и инвестиций, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий выступили с докладами и презентационными материалами инвестиционных проектов Омской области.

В рамках встречи генеральный директор по международным делам корпорации "SEPCO1" господин Юань Мин рассказал о деятельности, потенциале, ресурсах, инвестициях и финансировании компании. «С момента создания, наша компания распространила свою строительную деятельность по всей стране (Китай), более чем в 20 провинциях, муниципалитетах и автономных регионах, создала более 500 электроустановок для различных электростанций общей установленной мощностью свыше 105556 МВт, установила первые в Китае генераторные агрегаты мощностью от 50 МВт до 1000 МВт. В 1997 году компания стала первой компанией, расширяющей рынок за границей, взяла на себя подряд на строительство электрических объектов в Индии, Бразилии, Пакистане, Монголии, Восточном Тиморе, Казахстане, Эквадоре», - подчеркнул господин Юань Мин.

Так, директор казенного учреждения Омской области "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений" Андрей Молчанов презентовал проекты, которые требуют выполнения дальнейших строительных работ и финансирования. В докладе обозначилось несколько объектов: строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, концепция развития скоростного транспорта в Омске, строительство аэропорта «Омск-Фёдоровка».

Начальник отдела переработки и товарного рынка управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области Константин Цыпленков также рассказал об успехах и достижениях в сфере сельского хозяйства и продовольствия Омской области, затронул вопросы о взаимных поставках и озвучил предложения по реализации совместных инвестиционных проектов в Омской области. Строительство элеваторов, организация производств по переработке льна-долгунца, совместных предприятий по производству сельскохозяйственной техники, производству пищевых продуктов, переработке масличных культур.

Генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун рассказал об инвестиционных проектах, которые находятся на сопровождении Агентства.

«На сопровождении Агентства находятся проекты на разных стадиях реализации. Кроме того, специалистами самостоятельно разрабатываются концепции инвестиционных проектов, имеющих перспективу реализации на территории Омской области. Также осуществляется работа по предложению потенциальным инвесторам площадок для реализации инвестиционных проектов», - отметил Евгений Ковтун.

Отметим, что инвестиционные проекты, которые презентовал Евгений Ковтун, вызвали интерес у китайской делегации. В презентации представили такие проекты, как строительство завода по производству технической керамики, завода по производству osb-плит в Тарском районе Омской области, создание горно-обогатительного комплекса по добыче и переработке титан-циркониевых руд, создание современного, многофункционального технологичного комплекса, деятельность, которого направлена на поддержку и развитие малых и средних форм предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства в Троицком поселении, а также строительство элеватора мощностью 50 тыс. тонн и многофункционального центра по переработке овощей.

Также крупнейшая энергетическая корпорация Китая PowerChina, в течение дня побывала на производстве и объектах инфраструктуры Группы компаний «Титан». По итогам визита будет подписан четырехсторонний меморандум о сотрудничестве по строительству объектов на территории Омской области.

В ходе деловой встречи между представителями Министерства экономики Омской области, регионального Агентства развития и инвестиций, Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий и представителями деловой делегации Китайской Народной Республики достигнуты определенные договоренности, а также предстоит дальнейшее обсуждение инвестиционных проектов, по интересующим их вопросам.