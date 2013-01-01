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Андрей Клычков провел рабочую встречу с заместителем Министра просвещения РФ Мариной Раковой

Ноя 2
Орловская область Центральный федеральный округ
В частности, обсуждались вопросы участия Орловской области в реализации мероприятий Национального проекта «Образование».

Как было отмечено, в соответствии с критериями конкурсного отбора регион подготовил и направил заявки для участия в 3-х направлениях 2-х федеральных программ Нацпроекта: «Современная школа» и «Успех каждого ребенка».

Речь идет о привлечении денежных средств на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, на создание Центров образования цифрового и гуманитарного профиля в малых городах, детского технопарка «Кванториум».

Заявленный объем финансирования мероприятий на Орловщине в 2019 году составляет 143,1 млн рублей: 122,5 млн рублей федеральной субсидии, 4,6 млн рублей из областной казны, 16 млн рублей - внебюджетные источники.

Как сообщил Андрей Клычков, кроме того, дорожная карта развития регионального образования предусматривает возможность вхождения в 4-е федеральные программы отраслевого Нацпроекта с 2020 года.

Также Орловщина участвует в иных мероприятиях, связанных с Нацпроектом «Образование» по целевым показателям. В 2018 году в г. Орле началось строительство двух детских садов на 230 мест каждый. Направлены заявки на получение в следующем году федеральной поддержки на обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности, для формирования доступной среды в образовательных организациях.

Андрей Клычков внес ряд предложений на рассмотрение Министерства просвещения РФ. По его мнению, в настоящее время целесообразно рассмотреть возможность предоставления субсидий на мероприятия по созданию условий для занятий физкультурой в школах, расположенных не только в сельской местности, но и в поселках городского типа, малых городах.

Также озвучена инициатива по снижению показателей численности населения территорий для принятия решения об открытии с господдержкой «Кванториумов» с 60 до 30 тыс. человек.

Отдельно речь шла о стимулировании педагогических кадров на селе.

Как подчеркнул Андрей Клычков, одним из наиболее эффективных механизмов решения проблемы дефицита специалистов может стать реализация программы «Земский учитель».



 
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