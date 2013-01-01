Александр Михайлов и журналисты «Российской газеты» за чашкой чая обсудили актуальные вопросы



В ставшем традиционным «Деловом завтраке» с главой региона приняли участие директор филиала «Российской газеты» по ЦФО Алексей Калечиц, редактор тематических приложений Наталья Сирота, собственный корреспондент по Курской и Белгородской областям Анна Скрипка и корреспондент Антон Валагин.

Разговор начался с обсуждения темы прошедшего только что в Курске Среднерусского экономического форума - «Экономика знаний». Курский губернатор и журналисты обсудили важнейшие вопросы, связанные с образованием и применением последних достижений науки в реальном секторе экономики. Как готовить специалистов высшего и среднего звена, способных достойно встретить вызовы времени? Как организовать сотрудничество промышленности, агропромышленного комплекса и других направлений экономики с научным сообществом? Как удержать специалистов в России, предотвратить утечку умов из страны? Надо сказать, что с этими проблемами сегодня сталкивается любой регион нашей страны, да и зарубежные соседи их не избежали.

По мнению Александра Михайлова, прорыв в экономике России, на который всех нас нацелил последний майский указ президента Владимира Путина, невозможен без внедрения в реальный сектор новейших достижений научной мысли, без участия в этом процессе высококвалифицированных, современно мыслящих кадров. Таких специалистов мало просто вырастить. Нужно уметь их грамотно использовать на уровне государства. С точки зрения главы региона, в 90-х годах была допущена большая ошибка, когда государство устранилось из этого процесса, отдав все на откуп частным компаниям и вузам. Такой подход особенно болезненно сказался на бюджетной сфере. Не было бы этих ошибок, не испытывали бы мы сейчас кадровый голод в медицинской, педагогической, научной сферах. Он почеркнул, что государство не должно забывать и о том, что светлые головы стоят дорого. Если бы мы всегда помнили об этом, то не пришлось бы сейчас обсуждать проблему «утечки мозгов» из России.

Не может и не должно государство устраняться от взаимоотношений с бизнесом. Инвестор, который развивает свой бизнес на нашей земле, должен думать не только о прибыли, но еще нести ответственность за то, чтобы людям здесь жилось комфортно. Многие предприниматели это понимают и поддерживают, во всяком случае, в Курской области таких примеров много. Нужно, чтобы так было во всех регионах России. А если какие-то бизнесмены не хотят этого понять, государство с помощью законов должно им помочь осознать свою ответственность перед обществом.

Журналисты «Российской газеты» поблагодарили губернатора Александра Михайлова за встречу и за откровенный разговор и пожелали дальнейших успехов в работе. В свою очередь, глава региона пригласил их в будущем году вновь посетить Среднерусский форум и Курскую Коренскую ярмарку.

Телеверсия разговора губернатора Курской области Александра Михайлова с журналистами «Российской газеты» выйдет в ближайшее время на телеканале «Сейм» и будет размещена на сайте «РГ».