80 высокооплачиваемых рабочих мест создаст Керама Марацци в 2018 году

Глава региона отметил, что руководство предприятия не останавливается на достигнутых результатах, использует самые технологичные подходы и современнейшее оборудование. «Мы рады сотрудничеству с компанией «Керама Марацци». Для нас в первую очередь важны такие показатели компании как инвестиции в модернизацию производства, а также создание новых рабочих мест с высоким уровнем заработной платы и выплата налогов в региональный бюджет. Поэтому будем продолжать оказывать содействие развитию производства предприятия. В частности, мы корректируем региональное законодательство в отношении предоставления налоговых льгот», - подчеркнул Андрей Клычков.

«У меня самые позитивные впечатления от нашей встречи, – отметил генеральный директор ООО «Керама Марацци» Умберто Маффия. – Надеюсь, что наше успешное сотрудничество и отношения с администрацией области будут развиваться. Керама Марацци работает в Орловской области уже 20 лет. Каждый год мы инвестируем в новые производственные линии и новые технологии. На конец 2018 года запланирован запуск новой линии по производству настенной плитки».

ООО «Керама Марацци» имеет важное значение для рынка труда Орловской области. Среднегодовая численность работников по итогам 2017 года – 2008 человек. В 2019-2020 годах ожидается доведение среднегодовой численности работников до 2148 человек.

Средняя заработная плата работников по итогам 2017 года оценивается на уровне 43 тыс. рублей. В соответствии с прогнозными данными ожидаемый размер средней заработной платы работников составит в 2018 году – 46 тыс. рублей, в 2019 году – 48 тыс. рублей.

Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков Орловской области. Совокупные налоговые отчисления в консолидированный бюджет региона по итогам 2016 года превысили 560 млн рублей, к 2020 году планируются в сумме более 800 млн рублей.

Отметим, ООО «Керама Марацции» в рамках действующего законодательства Орловской области является получателем региональных налоговых льгот в виде понижения налоговых ставок по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль. При этом основным условием предоставления преференций является реинвестирование средств, полученных в результате льготного режима налогообложения, в дальнейшее развитие производства.

Объем предоставленных ООО «Керама Марацци» в 2017 году налоговых льгот оценивается в сумму 81 млн рублей, в то время как объем инвестиций, осуществленных предприятием в экономику Орловской области за тот же период, – 2 509 млн рублей.

ООО «Керама Марацци» ежегодно наращивает объемы производства, планируя к 2020 году увеличить объем отгружаемой готовой продукции более чем на 40 % по сравнению с 2016 годом, до 16,1 млрд рублей.

Годовой объём инвестиций в 2018 году по предприятию в городе Орле прогнозируется на уровне более 2 млрд рублей. Самым крупным запланированным проектом является запуск линии по производству настенной плитки больших форматов Бико-7 с объёмом инвестиций 871 млн рублей. В декабре 2017 года было заказано оборудование в Италии. Монтажные работы будут начаты в июле 2018 года. Запуск линии запланирован на октябрь 2018 года. В 2019 году будет осуществлено строительство склада готовой продукции площадью 16 тыс. кв. м стоимостью 112 млн рублей.