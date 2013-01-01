55-летие первого полета женщины в космос Валентина Терешкова отметила в своем родном селе



В поселке Никульском Ярославской области 16 июня организовали «Космический пикник», открыли после реконструкции музей «Космос» и освятили строящийся храм Николая Чудотворца

Первый кирпич в основание этого храма, строящегося при поддержке Валентины Терешковой, был заложен всего год назад, на сегодняшний день здесь возведены стены, установлен купол и подняты колокола.

В обновленной экспозиции музея «Космос» разместили подлинные документы и вещи, отражающие основные этапы биографии первой женщины-космонавта, установили современное мультимедийное оборудование, которое позволит еще более ярко и доступно продемонстрировать посетителям легендарный полет «Чайки» 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6».

На торжественных мероприятиях Валентине Терешковой был вручен Патриарший знак храмоздателя от Русской Православной Церкви, а также медаль за укрепление боевого содружества от Министерства обороны РФ.

На территории музея прошла праздничная программа «Космический пикник: время летать!». Здесь работали концертная площадка, летний ретрокинотеатр, арт-площадка «Космограффити». Гостей доставляли на праздник бесплатными автобусами из Ярославля и Тутаева. Им предложили пройти по интерактивному маршруту «Вперед, к звездам!», посетить фотозону «Все в космонавты!». На викторине «Шестидесятые. Приметы времени» все желающие могли освежить в памяти фильмы и книги, моду и музыку этой прекрасной эпохи, на творческой площадке «Раскрась шестидесятые» - своими руками добавить красок в исторические плакаты и открытки на космическую тему.

В праздничной концертной программе в Никульском прозвучали песни про космос и популярные мелодии 60-х годов.

Такие же мелодии были слышны и на Волжской набережной в Ярославле, а на верхнем ярусе Стрелки состоялся молодежный флешмоб «Валентина-твист».

В этот же день в Ярославском планетарии открылась выставка «Валентина Терешкова – путь к звездам», а также прошла торжественная церемония награждения победителей областного конкурса творческих работ для детей и юношества «Мы – дети Галактики», в котором приняли участие более пятисот человек из всех территорий региона.

Кроме того, в честь юбилея в Ярославле организовали показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России, малой авиации и парашютистов.

Ярославская область, Центральный федеральный округ