

На сегодняшний день это единственное в стране сохранившеесяс советских времен предприятие такого профиля. Всего же в бывшем СССР было 12 таких комбинатов. Второе из оставшихся работает в Белоруссии.

Об этом говорили сегодня на встрече Александра Михайлова с председателем Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Виктором Герасименко и гендиректором ООО «Курскхимволокно» Иваном Яковлевым. Стороны обсудили итоги работы в истекшем году, новые планы по развитию производства до 2020 года и подписали протокол на 2018 год к соглашению о взаимном сотрудничестве.

Прошедший год был плодотворным для «Курскхимволокно». В рамках проекта по развитию производства полиамидных технических нитей и кордной ткани введены в эксплуатацию три машины формования, что позволило нарастить объемы выпуска. Совместно с голландской компанией запущено производство намоточной тары. В 2017 году произведено 21,8 тыс. тонн химволокон, нитей и ткани, что на 9,5% выше уровня 2016 года. В обновление оборудования инвестировало 148 млн руб. Благодаря модернизации производства продукция предприятия соответствует по качеству лучшим мировым аналогам и востребована на зарубежных рынках. Объем экспортных поставок в 2017 году превысил 1,65 млрд рублей, это треть всей отгрузки. Основными рынками сбыта являются Иран, Испания, Чехия, Турция, всего порядка 30 стран мира.

В ближайшие два года здесь планируют запустить крутильно-ткацкое оборудование для выпуска суровых кордных тканей мощностью 1,6 тыс. тонн в год и наращивать их производство. На это будет направлено 130 млн рублей инвестиций.

«Курскхимволокно» - исправный налогоплательщик, среднемесячная зарплата составляет сейчас 31658 рублей. В соответствии с подписанным сегодня соглашением в 2018 году она увеличится еще на 4%. Глава региона выразил благодарность руководству компании «Куйбышев Азот» и курского комбината за стремление развивать производство, выполнение взятых обязательств, участие в реализации социальных программ, таких как, помощь школам и благотворительный марафон «Мир детства».

«В адрес компании «КуйбышевАзот» могу сказать только слова благодарности. Сегодня, после того как инвестор очень много сделал по вложению инвестиций, по модернизации производства, подготовке кадров, предприятие набрало обороты, производит замечательную продукцию, заработная плата и объемы производства растут. Даже наши сельхозпроизводители имеют возможность приобретать здесь удобрения, эту составляющую будем развивать и дальше »,- прокомментировал итоги переговоров глава региона.

Сегодняшних успехов «Курскхимволокно» не могло бы быть без тесного сотрудничества с администрацией области и той поддержки, которая особенно на первом этапе, в 2007-2009 годах, оказывалась и оказывается сейчас, сказал Виктор Герасименко.

Он привел такие цифры: за десять лет «КуйбышевАзот» вложил в развитие курского комбината 4,5 млрд рублей инвестиций, объемы производства нитей и тканей выросли в 2 раза: с 14 до 28 тысяч тонн, объемы продаж - с 2-х миллиардов рублей до более чем 5-ти миллиардов рублей, зарплата - в 3 раза. Практически все производственные мощности и инфраструктурные объекты обновлены и комбинат сейчас работает по новой схеме.

- Перспективы, я считаю, хорошие, - отметил Виктор Герасименко. - Те вложения, которые были сделаны, верим, дадут реальную прибыль. Задача на 2018-19 годы – освоить мощности, которые за десять лет были построены. Я вижу большое будущее, потому что, подчеркиваю, кампания такая на Россию всего одна. И люди, которые здесь работают и в промышленности, и в сельском хозяйстве – это класс!