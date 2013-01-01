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ИЗМИР

40 тысяч унций золота произвели на Наталкинском месторождении в Магаданской области

Июн 5
Москва Центральный федеральный округ
40 тысяч унций золота произвели на Наталкинском месторождении в Магаданской области

До конца этого года ПАО «Полюс» рассчитывает вывести на проектную мощность свое новое производство и получить 14 тонн драгоценного металла
Предприятие запустили в прошлом году во время Восточного экономического форума. В декабре минувшего года «Полюс» произвел первый слиток сплава Доре на месторождении Наталка. А на сегодняшний день достиг уровня более 80 процентов от заявленной проектной мощности.

«Мы довольны темпами наращивания мощностей и в ближайшее время ожидаем достижения полной мощности. Работа на Наталке будет способствовать целенаправленному увеличению общего объема добычи золота до 2,8 млн унций в 2019 году», - подчеркнул генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев

«Полюс» — одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ее предприятия работают в Красноярском крае, в Якутии, в Иркутской и Магаданской областях. В 2018 году самая крупная золотодобывающая компания России планирует нарастить производство золота до 2,35-2,40 млн унций (73,1-74,6 тонны).

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный подчеркнул, что отработка Наталкинского месторождения - это один из крупнейших проектов в России по добыче золота, а выход здешнего горно-обогатительного комбината на полную мощность позволит региону с учетом работы других предприятий достичь планки в 40 тонн годовой добычи золота.

Доказанные и вероятные запасы руды месторождения Наталка оцениваются в 319 млн тонн при содержании золота 1,6 гр/т, что соответствует запасам золота в 16,3 млн унций (507 тонн). Оцененные, выявленные и предполагаемые минеральные ресурсы — 777 млн тонн при содержании 1,5 гр/т (36,8 млн унций).

Магаданская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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