40 тысяч унций золота произвели на Наталкинском месторождении в Магаданской области
До конца этого года ПАО «Полюс» рассчитывает вывести на проектную мощность свое новое производство и получить 14 тонн драгоценного металла
«Мы довольны темпами наращивания мощностей и в ближайшее время ожидаем достижения полной мощности. Работа на Наталке будет способствовать целенаправленному увеличению общего объема добычи золота до 2,8 млн унций в 2019 году», - подчеркнул генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев
«Полюс» — одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ее предприятия работают в Красноярском крае, в Якутии, в Иркутской и Магаданской областях. В 2018 году самая крупная золотодобывающая компания России планирует нарастить производство золота до 2,35-2,40 млн унций (73,1-74,6 тонны).
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный подчеркнул, что отработка Наталкинского месторождения - это один из крупнейших проектов в России по добыче золота, а выход здешнего горно-обогатительного комбината на полную мощность позволит региону с учетом работы других предприятий достичь планки в 40 тонн годовой добычи золота.
Доказанные и вероятные запасы руды месторождения Наталка оцениваются в 319 млн тонн при содержании золота 1,6 гр/т, что соответствует запасам золота в 16,3 млн унций (507 тонн). Оцененные, выявленные и предполагаемые минеральные ресурсы — 777 млн тонн при содержании 1,5 гр/т (36,8 млн унций).
Магаданская область, Дальневосточный федеральный округ
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