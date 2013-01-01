3 и 4 октября Вологодская ТПП приглашает на Международной конференции и бизнес-встречу в Венгрии
С 3 по 4 октября 2019 года в г. Печь (Венгрия) пройдет Международная конференция и бизнес-встречи Open4Business. Open4Business 2019: https://open4business-2019.b2match.io/
Организатором международного бизнес-нетворкинга выступает Торгово-Промышленная Палата Печ-Баранья в сотрудничестве с Enterprise Europe Network. Участие в конференции – это отличная возможность для новых компаний пригласить своих партнеров для проведения переговоров.
Компаниям рекомендуется загружать предложения по переговорам на вышеуказанный сайт, чтобы организаторы могли оперативно подобрать партнеров для переговоров.
Регистрация на бизнес-встречи уже началась и продлится до 20 сентября 2019 г.
Международные переговоры могут состоятся с 5 августа 2019 г.
Участие в бизнес-встрече и конференции бесплатно для зарегистрированных предприятий. Проезд и проживание оплачивается участниками самостоятельно.
Отдел по ВЭД Вологодской ТПП: Миськив Анастасия, ved.vtpp@gmail.com, тел. +7(8172)72-46-87
Программа и приглашение на сайте http://vologda.tpprf.ru/ru/news/315201/
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