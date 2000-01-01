38 видов тамбовских товаров и услуг отмечены наивысшим знаком качества



Выбирай лучшее: 38 видов продукции и услуг предприятий региона стали лауреатами и дипломантами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в 2017 году

Сегодня в администрации области состоялась церемония награждения Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». В этом году по итогам конкурса его лауреатами и дипломантами стали 38 видов продукции и услуг предприятий региона. В течение двух лет на своих изделиях они могут использовать логотипы конкурса.

На региональный этап конкурса поступило 58 заявок от 32 предприятий и организаций области. Лучшие из них были направлены на федеральный этап. Все тамбовские заявки подтвердили свое высокое качество. В итоге были определены 13 лауреатов и 25 дипломантов конкурса. Руководители предприятий и организаций, получившие высокий знак качества, подписали специальную декларацию: они гарантируют обеспечивать качество продукции и услуг в течение всего периода использования логотипа программы. Отсутствие жалоб, нареканий со стороны потребителей – обязательное требование для участников конкурса.

Что касается самих лауреатов, то высокую оценку на федеральном уровне получили тамбовские неонатологи. За оказание высокотехнологичной помощи коллектив областной детской клинической больницы награжден призом всероссийского конкурса «Инновация-2017». Кроме того, тамбовские медики отмечены специальным знаком «Золотая сотня», который был учрежден в честь 20-летнего юбилея всероссийского конкурса.

В отделении применяют уникальные методы лечения, которые позволяют выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела. Благодаря труду этих людей, в Тамбовской области один из самых низких показателей младенческой смертности в стране.

Четвертый год лауреатом конкурса становится продукция производственно-технического назначения АО «Тамбовмаш». По словам заместителя технического директора по качеству предприятия Любови Кузнецовой, стать участником этой программы очень престижно. В этом году лауреатом конкурса стало портативное дыхательное устройство (самоспасатель) ПДУ-4Т. Дипломантом – гражданский противогаз «ГП-21».

По словам организаторов конкурса, а региональный этап проводит Тамбовский ЦСМ, программа стимулирует развитие малого и среднего предпринимательства. На это особый акцент делает и губернатор области Александр Никитин. За двадцать лет более четырехсот предприятий и организаций Тамбова и области стали участниками конкурса. 366 наименований продукции и услуг тамбовских товаропроизводителей стали его лауреатами и дипломантами. Из них 117 признаны абсолютными победителями.

Выбирай лучшее – девиз конкурса этого года. Знак качества по его итогам получили колбасные изделия и сыры, сорта хлеба и мука, знаменитая котовская неваляшка и оптический отбеливатель, услуги по утилизации твердых бытовых отходов и дистанционный сигнализатор, а также многие другие виды продукции.