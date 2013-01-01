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34-м в Москве стал технопарк специализирующийся на производстве приборов для освоения космоса

Ноя 6
Москва Центральный федеральный округ
34-м в Москве стал технопарк специализирующийся на производстве приборов для освоения космоса

Правительство столицы присвоило статус управляющей компании технопарка АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" и подтвердило специализированный статус технопарка "Модуль".
Приборы, которые производит НПК «Системы прецизионного приборостроения», применяются для передачи информации, обнаружения техногенных и природных излучений при космическом мониторинге, измерения траектории, получения изображений и изучения характеристик космических объектов. Эти данные обеспечивают, в том числе, контроль за соблюдением международной конвенции о запрещении проведения ядерных испытаний.

Корпорация выпускает уголковые отражатели, которые устанавливаются на космических аппаратах и позволяют определить орбиты геодезических, навигационных спутников, параметры вращения Земли. Кроме того, здесь производят автоматизированную систему дистанционного мониторинга для оперативного контроля над территорией и воздушным пространством в больших городах и крупных промышленных центрах. Система «Лидар» помогает обнаруживать серьезные аварии и координировать действия аварийно-спасательных формирований.НПК, в которой сегодня работают более 1100 человек, готова создать участок по серийному изготовлению пикосекундных лазерных передатчиков с быстрозаменяемыми модулями.

Сегодня «Системы прецизионного приборостроения» занимают площадку чуть более 26 тысяч квадратных метров и планируют расширить производственные площади, надстроив седьмой и восьмой этажи в одном из корпусов.

Технопарк «Модуль» создан на базе Научно-технического центра «Модуль», который производит микроэлектронику для космических аппаратов и авиации. В технопарке, офисы и производственные помещения которого располагаются на площади свыше 14,5 тысячи квадратных метров, зарегистрировано пять резидентов, специализирующихся в области создания навигационных систем и машиностроения.

С учетом принятых властями решений теперь в Москве будет действовать 34 технопарка и 42 промышленных комплекса, которые обеспечивают занятость свыше 96,5 тысяч человек.

Для резидентов действуют льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, арендной плате за землю, которые позволяют инвесторам уменьшить налоговую нагрузку на 17–25 процентов.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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