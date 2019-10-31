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31 октября 2019 года в городе Вологде состоится IV Международный совет по кооперации.

Сен 5
Вологодская область Северо-Западный федеральный округ
31 октября 2019 года в городе Вологде состоится IV Международный совет по кооперации.

Крупнейшим экономическим событием осени в Вологодской области станет IV Международный совет по кооперации. Он соберёт на своей площадке ведущих экспертов, представителей власти, институтов поддержки бизнеса и общественных организаций из разных регионов страны.
В этом году на Совете планируется участие делегации из Франции, Германии, Нидерландов и Финляндии, представителей бизнеса и органов исполнительной власти регионов страны.

Организаторами выступают Правительство Вологодской области, Департамент экономического развития Вологодской области, АНО "Мой бизнес" и Союз Вологодская торгово-промышленная палата.

Одной из приоритетных целей Совета является создание диалоговой площадки для обсуждения ключевых вопросов, связанных с развитием бизнес-кооперации и поддержкой внешнеэкономической деятельности в регионах, рассмотрением первых итогов реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с участием бизнеса, государства, общественных структур и институтов развития.

Регистрация

Учитывая важность развития экспорта, кооперационных связей между субъектами предпринимательской деятельности, консолидации ресурсов и системного подхода, направленного на развитие бизнеса, приглашаем принять участие в деловой программе IV Международный совет по кооперации.

В рамках делового дня Международного совета Вы сможете принять участие в пленарном заседании и экспертных панелях, торгово-закупочной сессии с международным участием и b2b встречах. Вас ждет насыщенная деловая программа, в рамках которой будут обсуждаться злободневные для бизнеса вопросы, затрагиваться актуальные темы в сфере кооперации и экспорта, а также презентоваться лучшие международные практики. Кроме того, для участников Международного совета по кооперации запланирован деловой нетворкинг, где можно получить новые партнерские знакомства не только регионального и федерального уровней, но и международного.

В работе Совета примет участие Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

ТОП-5 ЗАДАЧ СОВЕТА

1. Создание эффективной площадки для коммуникаций между субъектами предпринимательства, институтами поддержки бизнеса, органами власти.

2. Знакомство с экспортным потенциалом предприятий Вологодской области в рамках торгово-закупочной сессии.

3. Тиражирование лучших практик по кооперации и внешнеэкономический деятельности в сфере поддержи бизнеса.

4. Выработка единых подходов к реализации региональной политики поддержки МСП.

5. Выявление и обсуждение наиболее острых вопросов регионального уровня.

ДО ВСТРЕЧИ на IV МСПК 31 ОКТЯБРЯ!

Место проведения Совета: Вологда. Кремль.

ул. С. Орлова, 15.

Регистрация открыта!

Вся информация на сайте: мспк35.рф

Также о принятом решении об участии можно сообщить на эл. почту

mcpk.vologda@gmail.com

или по тел: (8172) 72-46-87

Вся информация на сайте: мспк35.рф

Если вы заинтересованы в установлении новых деловых контактов, налаживании диалога с зарубежными партнерами или готовы предложить инициативы, направленные на развитие предпринимательства, то ждем вас на МСПК-2019!

Данные мероприятия организуются и проводятся в рамках реализации Заказчиком федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2020 годы».



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
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