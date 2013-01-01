25–26 ноября в Санкт-Петербурге состоялся Первый Российско-Индийский стратегический экономический ди

Организаторами мероприятия выступили Министерство экономического развития России, Национальный институт трансформации Индии и Фонд Росконгресс.

В мероприятии приняли участие министр экономического развития Максим Орешкин и вице-президент Национального института трансформации Индии Раджив Кумар. Новгородскую область на мероприятии представлял губернатор Андрей Никитин, в составе делегации от региона были сотрудники Агентства развития Новгородской области.

26 ноября Андрей Никитин принял участие в работе круглого стола «Цифровая трансформация и передовые технологии». Он выступил с докладом «Цифровая трансформация экономики. Пилотирование и внедрение передовых технологий» и рассказал индийским коллегам о цифровых проектах, которые реализуются в Новгородской области.

В частности, о работе Фабрики пилотирования проектов НТИ, а также о реализации технологии блокчейн в регионе, которая используется в нескольких больницах для распределения лекарств.

Участники обсуждали точки соприкосновения и возможные перспективы совместных проектов, а также поздравили Андрея Сергеевича с Днём рождения.

Организаторы форума надеются, что результатом этой работы станет ряд совместных проектов в рамках национальных программ Индии и российских национальных проектов.

«Одна из таких областей, где очевидно напрашивается сотрудничество, — это цифровизация. В России есть программа „Цифровая экономика“, в Индии — программы „Цифровая Индия“, „Умные города“, „Сделано в Индии“. На пересечении всех этих программ можно найти точки соприкосновения», — сказал в ходе мероприятия Максим Орешкин.

Двусторонний диалог получит продолжение на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 6–8 июня 2019 года.