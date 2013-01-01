24 юных орловцев отдохнут в Международном детском центре «Артек»
На отдых в лагерь «Хрустальный» МДЦ «Артек» 30 августа поедут ребята, отличившиеся в учебе, творчестве, спорте и общественной работе.
Отметим, что поддержку Андрею Клычкову в решении вопроса с выделением детям дополнительных бесплатных путевок оказал руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов.
Смена традиционно рассчитана на 21 день.
Напомним, ранее отдыхать на Черноморское побережье во Всероссийский детский центр «Орленок» были отправлены еще 30 детей и подростков из Орловской области.
28 Авг 2018, Администрация Орловской области / Орловская область
Орловская область:
|31 Авг:
|30 Авг:
|30 Авг:
Центральный федеральный округ:
|31 Авг:
|31 Авг:
|31 Авг:
РОССИЯ:
|31 Авг:
|31 Авг:
|31 Авг: