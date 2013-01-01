22 и 23 декабря прошла стратегическая сессия по поиску точек роста Чудовского района
Участники сессии предлагали и строительство виадука, и межрайонный медицинский центр, и инвестиционную площадку в особой экономической зоне. Последний проект вошёл в топ-10, его прорабатывали и защищали сотрудники «Агентства развития Новгородской области».
Состоялась экскурсия на завод «Энергомаш». Руководство предприятия выступило с инициативой приглашения гостей, ведь на производстве есть свобод6ные площади, на которых можно разместить инвестора.
Такие стратегические сессии являются рабочим инструментом в поиске точек роста районов. Министр инвестиционной политики Новгородской области Владимир Куимов лично возглавляет «мозговые штурмы». В свою очередь, сотрудники институтов развития и администрации могут предложить практические решения возникших идей.
|25 Дек:
|25 Дек:
|21 Дек:
|21 Дек:
|21 Дек:
|17 Дек:
|26 Дек:
|26 Дек:
|26 Дек: