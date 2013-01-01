200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор



Региональное Агентство развития и инвестиций подводит итоги работы в направлении выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.

В 2018 году на площадках областного Конгресс-холла проходили мероприятия различного уровня – от событий, организованных бизнес-структурами, до проектов международного уровня.

«Конгрессно-выставочная деятельность выполняет в регионе значимую роль, ведь именно это направление так важно для бизнес-сообщества Омска. Коммуникации и обмен опытом - фундамент, на котором строится экономика информационной эпохи. Поэтому первостепенное значение приобретают форумы, выставки и фестивали, где предприниматели имеют возможность знакомиться, обмениваться опытом и договариваться о сотрудничестве. С 2018 года Агентство начало менять вектор развития конгрессно-выставочной деятельности региона. Реализовано 200 деловых мероприятий в областном Конгресс-холле и других площадках города. Это в 2 раза больше, чем в 2017 году», - отметил генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

В списке ежегодных событий – «Омский ИТ-форум», форум предпринимательства «Свое дело – твой успех», Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ», а также сибирская агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск».

«В июле была проведена 16-ая Сибирская агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск», в которой приняло участие более 400 компаний и в результате заключено более 100 контрактов на поставку сельскохозяйственной техники, продуктов питания и оборудования. Мероприятие собрало около 100 тысяч омичей и гостей нашего города, которые смогли ознакомиться с новинками техники российского и зарубежного производства, оценить развитие отрасли животноводства, приобрести свежую продукцию от сельхозпроизводителей», - рассказал генеральный директор Агентства Евгений Ковтун.

Отметим, что в 2018 году Агентство реализовало три новых проекта - это выставка-ярмарка СНГ «Богатство Евразии», бизнес-форум «Бизнес в Омске не по-омски», обучающее бизнес-шоу «Люди дела».

На выставке-ярмарке «Богатство Евразии» впервые в Омске представители 8 стран СНГ: Республик Армении, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации представили культуру и традиции своих народов, а также блюда национальной кухни и продукцию от производителей. Выставку-ярмарку посетило около 10 000 человек.

«Выставка-ярмарка «Богатство Евразии» стала основной площадкой для продвижения продукции товаропроизводителей стран СНГ, развития торгово-экономического сотрудничества Омской области и стран СНГ, а также установления деловых контактов и ознакомления населения с культурой, традициями, обычаями и туристической привлекательностью регионов стран Содружества Независимых Государств», - поделился Евгений Ковтун.

В конце июня прошел первый бизнес-форум «Бизнес в Омске не по-омски», на котором известные и успешные предприниматели развенчали все мифы о том, что в Омске невозможно создать собственное прибыльное дело. В рамках форума состоялся крупнейший организованный нетворкинг, участие в котором приняли более чем 350 человек.

Знаменательной для деятельности Агентства стала и осень. В концертном зале Омской филармонии состоялось масштабное обучающее бизнес-шоу «Люди дела». В таком формате в Омске мероприятие проводилось впервые. Главное отличие этого проекта от других бизнес-форумов заключается в интеграции театра и обучения бизнесу. Спикером обучающего шоу выступил Илья Кусакин - корпоративный бизнес-тренер таких лидеров рынка как «1C:Первый Бит», фабрика мебели «8 Марта», «World Class», автор книги «Эффективность Продающего», которая стала бестселлером в России в 2016 году среди книг о продажах.

В декабре Агентство выступило соорганизатором Фестиваля правды о бизнесе «True Story Fest» - масштабного развлекательно-делового мероприятия. Невыдуманными историями о падениях и разочарованиях на пути к успеху с омичами поделились известные предприниматели.

«Областной Конгресс-холл – площадка для активной деятельности омского бизнес-сообщества, где есть все необходимое для того, чтобы провести деловые и выставочные мероприятия любого уровня. Приглашаем заинтересованные компании к сотрудничеству в рамках реализации собственных выставочных и конгрессных проектов. Агентство в течение 2019 года планирует реализовать ряд мероприятий, которые дадут возможность найти новых партнеров, укрепить свое положение, вывести новый продукт на рынок, а также повысить и укрепить имидж компании в целом», - заключает гендиректор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.