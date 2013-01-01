14 побед в 14 матчах
Курское «Динамо» триумфально завершило групповой этап женской Евролиги. Вчера в Курске состоялся заключительный матч группового этапа Евролиги по баскетболу, в котором «Динамо» одержало 14-ю победу подряд, одолев в польский клуб «Польковице» со счетом 83:73.
По итогам игры 19 очков набрала Соня Петрович, 18 Алена Кириллова и 11 у Эпифании Принц.
1 Фев 2018, Комитет информации и печати Курской области / Курская область
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