14 побед в 14 матчах



Курское «Динамо» триумфально завершило групповой этап женской Евролиги. Вчера в Курске состоялся заключительный матч группового этапа Евролиги по баскетболу, в котором «Динамо» одержало 14-ю победу подряд, одолев в польский клуб «Польковице» со счетом 83:73.

По итогам игры 19 очков набрала Соня Петрович, 18 Алена Кириллова и 11 у Эпифании Принц.

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