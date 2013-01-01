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В Москве завершил работу V Международный форум Финансового университета

Ноя 30
Москва Центральный федеральный округ
В Москве завершил работу V Международный форум Финансового университета

27 ноября 2018 года в Москве состоялось открытие V Международного форума Финансового университета при Правительстве РФ «Как попасть в пятерку».
Пятый год подряд Форум является одним из основных интеллектуальных событий в России. В мероприятии приняли участие ведущие эксперты финансового сектора страны, видные политические деятели РФ, а также представители научного сообщества из Европейских стран. На Пленарном заседании, открывшем первый день работы Форума, выступили: президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, Президент РСПП Александр Шохин, председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский, итальянский юрист и политик, бывший министр экономики и финансов Италии Джулио Карло Данило Тремонти, французский экономист, президент Тулузской школы экономики, лауреат Нобелевской премии по экономике 2014 года Жан Марсель Пьер Тироль.

В рамках Пленарного заседания участники Форума обсудили проблематику развития экономики России, сложности, существующие на сегодняшний день в различных секторах экономики, проблему повышения экономической грамотности населения и иные темы, а нобелевский лауреат Жан Тироль выступил с лекцией.

В первый день работы Форума состоялось торжественное награждение лауреатов Премии Финансового университета в области качества жизни. Премия была учреждена в 2016 году для поощрения финансовых и иных организаций к повышению качества услуг, предоставляемых потребителям, а также администраций городов к улучшению качества жизни населения. Для определения победителей были использованы результаты социологических опросов населения о качестве финансовых услуг и жизни, проведенных в городах с численностью населения больше 250 тысяч человек. В ходе исследования оценивалось качество медицинского обслуживания, состояния дорог и дорожного хозяйства, культуры и образования, жилищного хозяйства, а также работа городских властей и миграционные настроения – готовность уехать из своего города в поисках лучшей жизни.

Среди кредитных учреждений награды получили четыре банка. В номинации «Банк для малого и среднего бизнеса» лучшим был признан Банк ВТБ (ПАО). В номинации «Самый клиентоориентированный банк» победил АО «ЮниКредитБанк». АО Райффайзенбанк стал лучшим в номинации «Самый надежный банк», а ПАО Росбанк был признан лучшим в номинации «Банк, предлагающий качественный сервис». Лучшей страховой компанией был признан СПАО Ингосстрах.

За выдающиеся достижения в повышении качества жизни был награжден город Уфа, а Казань, по итогам 2018 года, была признана самым удобным городом России для жизни населения. Памятные призы победителям вручил ректор Финансового университета при Правительстве РФ М.А. Эскиндаров.

В рамках форума были подписаны договоренности с рядом Европейских учебных заведений. Cтуденты Финансового университета получили больше возможностей для учебы по программе двойного образования.

28 ноября, в стенах Финансового университета прошел день научных конференций. Во второй день форума, в учебных корпусах состоялись заседания круглых столов, в форматах которых представители научного сообщества, экономического сектора и студенты провели дискуссии тематической направленности. В малом зале прошли обсуждения денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики государства. В этот же день прошла конференция «Стабильная и эффективная правовая и политическая система как фактор экономического роста». В зале заседаний ученых советов, собрались судьи, адвокаты, члены федерального собрания, депутаты государственной думы РФ, профессора и иностранные гости из Италии, Швейцарии, Польши, Южной Кореи, Армении и Испании.

На конференции были проработаны проблемы возникающие при построении оптимальной модели взаимодействия между правовой и политической системой, влияние глобализации на национальный политико-правовой аспект. Большая часть конференции была посвящена правовым и политическим стимулам развития российского и иностранного бизнеса в России при наличии секционных ограничений. Спикеры единогласно пришли к выводу, что введение ограничений крайне негативно влияет на развитие частного предпринимательства, мешает международной кооперации и создает ряд правовых прецедентов, дающих возможности для введения ограничений исключительно в своих целях третьим сторонам.

В заключительный день форума 29 ноября, была проведена молодежная программа. Мероприятия этого дня, позволили взять слово студентам, магистрам и аспирантам ведущих ВУЗов России. Учащиеся высказывали свое мнение и перечисляли необходимые шаги для улучшения экономической ситуации в России.

Были затронуты темы развития регионов, трудоустройства молодежи, проблемы экологии и окружающей среды, промышленного производства и иные аспекты. Круглые столы, проведенные в этот день, позволили участникам посмотреть свежим, молодым взглядом на ряд «традиционных» для экономики России проблем и рассмотреть альтернативные решения по данным трудностям.

Весомая часть обсуждений была посвящена внедрению цифровых технологий и IT решений в экономический сектор, высокоточное производство, банкинг и телекоммуникации. Студенты высказали свое видение проекта «Электронного правительства», который позволяет обращаться в государственные органы, подавать необходимые документы, оставлять свои замечания и пожелания дистанционно, не отрываясь от учебного процесса.

По опросам участников и гостей форума, мероприятие такого уровня позволяет консолидировать реальный опыт текущих участников экономической и политической жизни с идеями будущих специалистов по данным направлениям. Экспертное сообщество сошлось во мнении, что мероприятие получилось полезным, как для успешных экономистов, так и для молодой части посетителей форума, форум был интересен и теоретикам, и практикам.

За другими новостями Форума который будет проходить с 27 по 29 ноября 2018 года, Вы можете следить на портале «Капитал Страны»



 
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