Южноуральские предприниматели включились во всероссийский бизнес-марафон

В ТПП России стартовала специальная акция «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ», цель которой – поддержка деятельности лучших предприятий в регионах России. В число участников проекта вошли четыре компании Челябинской области.

Напомним, акция проводится в ознаменование 100-летия учреждения в стране института торгово-промышленных палат (19 октября 1917 года в Петрограде Временное правительство утвердило Положение «О торгово-промышленных палатах». Этот документ заложил институциональные основы российского делового самоуправления, определил основные цели, задачи и полномочия торгово-промышленных палат в России). К проведению акции подключились 102 региональные палаты, в том числе Южно-Уральская и Магнитогорская ТПП, направив на рассмотрение в ТПП РФ список перспективных компаний Челябинской области. По результатам рассмотрения заявок для участия в проекте выбраны: ООО «УМК» (г. Магнитогорск), ООО «ЧКЗ» и ООО ТД «СантехУрал» (г. Челябинск). Позднее утвердили еще одну заявку в отношении ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (г. Челябинск). Всего в ТПП РФ поступило 465 заявок на участие (было чрезвычайно трудно выбрать из числа достойнейших лишь 100 предприятий, но таковы условия конкурса, заявила по этому поводу куратор проекта вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова).

Открыли акцию Президент ТПП РФ Сергей Катырин и вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

Проект рассчитан на год, в нем участвуют 81 палата и 100 предприятий, от малых до крупных, сказал в приветственном слове президент ТПП РФ Сергей Катырин. Выбраны лучшие; цель – совместно еще активнее продвинуть их продукцию, развивать производство, выйти на новые рынки, в том числе зарубежные. Система ТПП предоставит для этого все свои возможности. От участников ТПП РФ в ходе проекта будет получать информацию, что надо еще сделать, на какие участки работы следует обратить особое внимание, какие шаги оперативно предпринять, чтобы бизнес развивался без помех. В итоге и система палат, и предприниматели накопят новый опыт взаимодействия, проложат путь, по которому будет легче идти остальным.

В декабре будут подведены итоги, и станет ясно, что удалось, а над чем надо еще работать, отметила в приветственном слове вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. В течение года предстоит вместе думать над тем, как увеличить количество рабочих мест, добиться прироста продукции, продвинуться на рынке. Палата поможет предприятиям организовать участие в выставках. Будут встречи с руководителями отраслей, законодателями.

После церемонии открытия участники разделились на команды. Был проведен мозговой штурм «Вектор развития – вместе к успеху!». Еще один мозговой штурм состоялся под руководством вице-президента ТПП РФ Максима Фатеева.

Каждая команда определила по три, по ее мнению, главных задачи, стоящих перед бизнесом. Обсуждение показало, что в действительности многие позиции совпадают. Итак, задачи и вопросы, над решением которых работают компании, следующие: выход на новые рынки, в том числе зарубежные; профессионально подготовленные кадры; расширение производства; внедрение новых технологий, новых подходов к организации производства; маркетинг; инвестиции; организация экспорта; получение сертификатов и разрешительных документов; наконец, взаимодействие власти и бизнеса (как заметил один из участников мероприятия, иногда создается впечатление, что они существуют в параллельной реальности, причем упреки можно адресовать обеим сторонам).

– Участники нашей команды сошлись во мнении о необходимости решения проблемы кадрового дефицита, – прокомментировал работу мозгового штурма вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, генеральный директор ООО ТД «СантехУрал» Сергей Ермаков. – Появившейся еще в 37 году лозунг «Кадры решают!» не теряет своей актуальности и в настоящее время.

Все эти вопросы у Палаты – на повестке дня, отметил Сергей Катырин, подчеркнув, что мозговой штурм, однако, показал: очередность их решения, вероятно, нужно будет изменять. Очень важно, чтобы выход наших товаров на внешние рынки не тормозился из-за ненужных бюрократических барьеров, например, при оформлении необходимых документов. Следует больше внимания уделять развитию именно несырьевого экспорта. Проблема подготовки кадров также имеет свою непростую специфику. Надо вместе работать над решением проблем, заключил глава ТПП РФ.

Далее состоялся диалог руководителей предприятий с Сергеем Катыриным по вопросам развития предпринимательства в России. Основные ответы размещены на сайте ТПП РФ.

На заключительный вопрос «Какой вы видите ТПП РФ через сто лет?» Сергей Катырин ответил так: «Вижу Палату как главный институт предпринимательства, состоять в котором сочтет за честь каждый предприниматель».

По информации пресс-службы ТПП РФ