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Сергей Катырин: Для ТПП РФ сотрудничество с Росстандартом относится к числу приоритетов

Фев 1
ТПП РФ
Сергей Катырин: Для ТПП РФ сотрудничество с Росстандартом относится к числу приоритетов
В ТПП РФ прошел очередной деловой завтрак в рамках цикла «Встречи на Ильинке». Гостем делового сообщества стал глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Алексей Абрамов.

Открывая деловой завтрак, Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что сотрудничество с Росстандартом относится к числу палатских приоритетов. Палата не может оставаться в стороне от реформ в сфере технического регулирования и стандартизации, проходящих как в России, так и Евразийском экономическом союзе, в СНГ, подчеркнул Сергей Катырин. С Росстандартом ТПП работает, что называется, в повседневном режиме, решая вопросы, связанные со стандартами, техническими регламентами и т.д. Есть много вопросов, над которыми мы работаем и которые нельзя решить без взаимодействия.

О задачах, решаемых сегодня Росстандартом, рассказал его руководитель Алексей Абрамов.

Росстандарт работает по трем направлениям: стандарты, метрология, обеспечение контроля на рынке по отдельным видам товара, сообщил Алексей Абрамов. Активно развивается законодательное обеспечение деятельности, большое внимание ведомство уделяет информационным сервисам, что очень важно и нужно для бизнеса.

Бизнес стремится на внешние рынки. Поэтому серьезная работа ведется на экспортном направлении, отметил глава Росстандарта и добавил, что здесь ведомство особо рассчитывает на взаимодействие с ТПП РФ. Наши задачи здесь абсолютно совместимы, подчеркнул он.

Отдельно Алексей Абрамов затронул тему метрологии, что также находится в «зоне действия» Росстандарта. Стране очень нужна измерительная продукция, в том числе техника для измерений высочайшей точности. Вопрос непростой – речь идет об обеспечении точности и единства измерений по всей стране. В части решения законодательных вопросов в том числе потребуется организовать межотраслевую координацию (в первую очередь, в области приборостроения), а для этого ведомству необходимы дополнительные полномочия. Это позволит выработать меры поддержки российских компаний, которые займутся выпуском измерительного оборудования, конкурентоспособного с зарубежными аналогами.

Важный участок работы Росстандарта – контрольно-надзорные функции на рынке. Алексей Абрамов, в частности, рассказал о новых мерах контроля за качеством топлива на рынке. Предприятия и автолюбители хорошо знают эту проблему: качество бензина и дизтоплива иногда оставляют желать лучшего. Раньше виновные отделывались штрафами, теперь наказание будет весьма болезненным: штраф в 1 процент с оборота, а это суммы очень существенные.

Алексей Абрамов осветил также ряд других аспектов работы Росстандарта. Отдельное внимание было уделено развитию Национальной системы сертификации, института оценки соответствия в целом, а также новым стандартам.

Затем состоялась дискуссия, в ходе которой глава ведомства ответил на многочисленные вопросы собравшихся.

В заключение мероприятия состоялась церемония подписания Соглашения между ТПП РФ и Росстандартом. Документ скрепили подписями Президент ТПП России Сергей Катырин и глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Пресс-служба ТПП РФ

1 Фев 2018, ТПП РФ


 
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