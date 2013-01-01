Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ЯНВ, 15:38 МСК
USD (ЦБ)    55,9288
EUR (ЦБ)    69,4580
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества

Янв 25
ТПП РФ
Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества
Правильным шагом считает Президент ТПП РФ Сергей Катырин предоставление малому и среднему бизнесу бессрочного права выкупа арендуемого ими государственного и муниципального имущества. Это предусмотрено подготовленным Правительством России к внесению в Госдуму проектом ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства)», разработанным Минэкономразвития РФ.

Сегодня малые и средние предприниматели, арендующие государственное или муниципальное недвижимое имущество, могут воспользоваться преимущественным правом его выкупа в срок до 1 июля 2018 года.

Предпринимательское сообщество, объединенное в ТПП РФ, не раз предлагало изменить такой порядок.

«Введение бессрочного права выкупа в любое время такого имущества обязательно укрепит финансовую позицию бизнеса и станет стимулом к появлению новых компаний», - подчеркивает Сергей Катырин.

Очень важным считает глава федеральной палаты и то, что законопроект предусматривает отмену нынешней привязки к дате, в соответствии с которой предприниматель может выкупить арендуемое имущество лишь в том случае, если оно находилось у него в аренде еще до 1 июля 2015 года. «Нынешняя новелла позволит в дальнейшем малому и среднему бизнесу приобретать имущество, которое было арендовано и после указанной даты», - отметил Президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Он не предвидит сложностей при прохождении законопроекта в Госдуме: «Законопроект полностью отвечает курсу руководства страны на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства».

Пресс-служба ТПП РФ

25 Янв 2018, ТПП РФ


 
«Новости компаний» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
22 Янв:
16 Янв:
28 Дек:
Вне округа (Федерация):
27 Дек:
26 Дек:
15 Дек:
РОССИЯ:
25 Янв:
25 Янв:
25 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Свалки Путина. Почему власть неспособна решить проблему мусора

Свалки Путина. Почему власть неспособна решить проблему мусора
Политика

Удар по культу власти. Почему в России запретили «Смерть Сталина»

Удар по культу власти. Почему в России запретили «Смерть Сталина»
Политика

Павел Грудинин – угроза №1. Почему Кремль пошел в атаку на кандидата в президенты от коммунистов

Павел Грудинин – угроза №1. Почему Кремль пошел в атаку на кандидата в президенты от коммунистов
Политика 41

«Ситуация не позволяет бездействовать». Поднимет ли Путин налоги, чтобы увеличить расходы на образование и здравоохранение?

«Ситуация не позволяет бездействовать». Поднимет ли Путин налоги, чтобы увеличить расходы на образование и здравоохранение?
Интервью и комментарии

Узнай, страна

Тамбовчане разрабатывают проекты по благоустройству своих населенных пунктов

Тамбовчане разрабатывают проекты по благоустройству своих населенных пунктов

Готовность области к предстоящим президентским выборам

Готовность области к предстоящим президентским выборам

Новости компаний

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества

Южноуральские предприниматели включились во всероссийский бизнес-марафон

Южноуральские предприниматели включились во всероссийский бизнес-марафон

Новости СМИ

Новости дня

15:21 Итогом переговоров с ПАСЕ должно стать изменение регламента организации Итогом переговоров с ПАСЕ должно стать изменение регламента организации
Только через посредников. Минфин представил законопроект о криптовалютах в России
Только через посредников. Минфин представил законопроект о криптовалютах в России
14:59 МОК примет решение о количестве российских спортсменов допущенных на Олимпиаду 28 января МОК примет решение о количестве российских спортсменов допущенных на Олимпиаду 28 января
14:45 ВВС США провели активную разведку у российских границ на Черном море и Балтике ВВС США провели активную разведку у российских границ на Черном море и Балтике

Узнай страна!

18:13 Тамбовчане разрабатывают проекты по благоустройству своих населенных пунктов Тамбовчане разрабатывают проекты по благоустройству своих населенных пунктов
Скончалась народная артистка РФ Людмила Сенчина
Скончалась народная артистка РФ Людмила Сенчина
13:46 Готовность области к предстоящим президентским выборам Готовность области к предстоящим президентским выборам
13:24 Российские туристы смогут пройти оздоровительные курсы в Тайланде Российские туристы смогут пройти оздоровительные курсы в Тайланде
09:25 Логистический центр с участием китайских инвестиций создадут в Любинском районе Омской области Логистический центр с участием китайских инвестиций создадут в Любинском районе Омской области
24 ЯНВ, 20:59 Воинский мемориал в селе Тросна будет реконструирован и благоустроен ко Дню Победы Воинский мемориал в селе Тросна будет реконструирован и благоустроен ко Дню Победы
18 ЯНВ, 12:22 25 некоммерческих организаций из Удмуртии получат 44 миллиона рублей из президентского фонда 25 некоммерческих организаций из Удмуртии получат 44 миллиона рублей из президентского фонда

Новости компаний

13:31 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter