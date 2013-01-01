Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества
Сегодня малые и средние предприниматели, арендующие государственное или муниципальное недвижимое имущество, могут воспользоваться преимущественным правом его выкупа в срок до 1 июля 2018 года.
Предпринимательское сообщество, объединенное в ТПП РФ, не раз предлагало изменить такой порядок.
«Введение бессрочного права выкупа в любое время такого имущества обязательно укрепит финансовую позицию бизнеса и станет стимулом к появлению новых компаний», - подчеркивает Сергей Катырин.
Очень важным считает глава федеральной палаты и то, что законопроект предусматривает отмену нынешней привязки к дате, в соответствии с которой предприниматель может выкупить арендуемое имущество лишь в том случае, если оно находилось у него в аренде еще до 1 июля 2015 года. «Нынешняя новелла позволит в дальнейшем малому и среднему бизнесу приобретать имущество, которое было арендовано и после указанной даты», - отметил Президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Он не предвидит сложностей при прохождении законопроекта в Госдуме: «Законопроект полностью отвечает курсу руководства страны на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства».
Пресс-служба ТПП РФ
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