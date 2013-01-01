Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Малому бизнесу - бессрочное право выкупа арендуемого имущества

Правильным шагом считает Президент ТПП РФ Сергей Катырин предоставление малому и среднему бизнесу бессрочного права выкупа арендуемого ими государственного и муниципального имущества. Это предусмотрено подготовленным Правительством России к внесению в Госдуму проектом ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства)», разработанным Минэкономразвития РФ.

Сегодня малые и средние предприниматели, арендующие государственное или муниципальное недвижимое имущество, могут воспользоваться преимущественным правом его выкупа в срок до 1 июля 2018 года.

Предпринимательское сообщество, объединенное в ТПП РФ, не раз предлагало изменить такой порядок.

«Введение бессрочного права выкупа в любое время такого имущества обязательно укрепит финансовую позицию бизнеса и станет стимулом к появлению новых компаний», - подчеркивает Сергей Катырин.

Очень важным считает глава федеральной палаты и то, что законопроект предусматривает отмену нынешней привязки к дате, в соответствии с которой предприниматель может выкупить арендуемое имущество лишь в том случае, если оно находилось у него в аренде еще до 1 июля 2015 года. «Нынешняя новелла позволит в дальнейшем малому и среднему бизнесу приобретать имущество, которое было арендовано и после указанной даты», - отметил Президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Он не предвидит сложностей при прохождении законопроекта в Госдуме: «Законопроект полностью отвечает курсу руководства страны на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства».

Пресс-служба ТПП РФ