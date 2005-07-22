Экспертное мнение:Новый Таможенный кодекс стран ЕЭС

Дмитрий Голосов, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ»:

«Новый Таможенный кодекс стран Евразийского экономического союза повысит инвестиционную привлекательность Особых экономических зон»

Дмитрий Голосов рассказал об основных изменениях, которые ждут бизнес после вступления в силу нового Таможенного кодекса стран Евразийского экономического союза

Какие таможенные преимущества предоставляют Особые экономические зоны резидентам?

Все резиденты на территории ОЭЗ могут пользоваться преимуществами, предоставляемыми таможенной процедурой свободной таможенной зоны.

Прежде всего, это освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины и НДС, а также акциза в отношении товаров, ввозимых на территорию портовой особой зоны.

Кроме того, к безусловным плюсам для резидентов необходимо отнести и возможность осуществлять временное хранение товаров на территории своего предприятия без переплат за аренду складов временного хранения.

Также следует обратить внимание и на уже существующие специально для резидентов ОЭЗ таможенные посты на территории ОЭЗ, которые существенно сокращают время прохождения процедур.

Существуют ли и в чем заключаются отличия в таможенном регулировании между существующими ОЭЗ?

Во всех ОЭЗ таможенная процедура свободной таможенной зоны применяется одинаково, это обеспечено нашим единым законодательством ОЭЗ, которое с 2018 года будет закреплено в новом Таможенном кодексе ЕАЭС. При этом я не говорю об особенностях, которые существуют в применении таможенной процедуры СТЗ на территориях Калининградской области, республики Крым, а также в г. Магадане. В этих ОЭЗ есть существенные отличия от остальных ОЭЗ, которые позволяют этим анклавным и нуждающимся в поддержке регионам поддерживать достойный уровень жизни.

Отличие в применении таможенной процедуры СТЗ существует для портовой ОЭЗ и состоит в том, к помещенным под СТЗ и размещаемым на территории ПОЭЗ товарам применяется освобождение от уплаты акциза, если он установлен. Кроме того процедура СТЗ применяется не пожеланию резидента ПОЭЗ, как в других ОЭЗ, а автоматически при пересечении границы ПОЭЗ при ввозе товаров.

Какие документы регламентируют таможенное законодательство Особых экономических зон?

На сегодняшний день действует Соглашение государств - членов Таможенного союза по вопросам применения таможенной процедуры СТЗ от 18.06.2010, Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». А также ряд приказов ФТС России и Минфина России, изданных в развитие вышеуказанных нормативных актов.

В 2018 году вступает в действие новый Таможенный кодекс ЕАЭС, который будет регламентировать применение таможенной процедуры СТЗ вместо упомянутого выше Соглашения. В развитие Таможенного кодекса ЕАЭС будут переизданы нормативные акты, регламентирующие применение таможенной процедуры СТЗ на территории ОЭЗ.

Новый таможенный кодекс изменяет условия работы и предоставляемые таможенные льготы для резидентов ОЭЗ?

Координальных изменений в части таможенной процедуры СТЗ Кодекс не предполагает, но существенно расширяются те операции, которые могут совершаться с товарами. Таможенная служба уже много лет планомерно работает в направлении на упрощения администрирования на территориях ОЭЗ и результаты этой работы мы видим. Вообще та открытость таможенных органов к теме ОЭЗ и готовность слышать и решать проблемы резидентов ОЭЗ, упрощать таможенное регулирование в ОЭЗ - это предмет особой гордости для проекта ОЭЗ. Поэтому для многих компаний возможность осуществлять все таможенные операции в ОЭЗ на специализированном, работающем только для резидентов ОЭЗ, таможенном посту уже является само по себе преимуществом при выборе площадки для реализации своего инвестиционного проекта в России.

И всё-таки, каких изменений стоит ждать резидентам ОЭЗ в части таможенного регулирования в ОЭЗ?

Что касается изменений, то, во-первых, новый Кодекс вводит изменения в части сроков совершения таможенных операций, касающиеся всех участников внешнеэкономической деятельности, а не только ОЭЗ. В результате грузы будут выпускаться быстрее, упрощается логистика и сам таможенный процесс.

Что же касается непосредственно таможенного регулирования в ОЭЗ, то в новом Таможенном кодексе выделена целая глава, посвященная таможенной процедуре СТЗ. В ней отражены те же, положения, что и в действующем Соглашении, регулирующем таможенное регулирование в ОЭЗ. Из нововведений в таможенной процедуре СТЗ можно отметить появившуюся возможность вывоза товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, с территории ОЭЗ на остальную часть таможенной территории ЕАЭС без завершения таможенной процедуры СТЗ в случаях, установленных Кодексом, и соответственно без уплаты таможенных платежей, но с условием обратного обязательного ввоза в ОЭЗ. Это нововведение касается таких случаев, как необходимость вывоза товаров, например, оборудования для целей ремонта, технического обслуживания, товаров для демонстрации на выставках или проведения испытаний, производимой продукции для совершения отдельных производственных операций, которые невозможно совершить на территории ОЭЗ. Также появился упрощенный порядок перемещения товаров, находящихся под таможенной процедурой СТЗ между территориями ОЭЗ.

Эти нововведения, безусловно, делают таможенную процедуру СТЗ удобнее для резидентов. Мы наблюдаем как с каждым годом нормы, регулирующие таможенную процедуру СТЗ, меняются, отвечая требованиям резидентов ОЭЗ и их бизнеса в ОЭЗ.

Обсуждались ли новые поправки с бизнес-объединениями и резидентами?

Конечно, поправки не возникли из пустого места, новый Таможенный кодекс написан с учётом интересов «бизнеса». АО «ОЭЗ» неоднократно организовывало совещания с участием резидентов ОЭЗ и представителей ФТС России, на которых озвучиваются все потребности резидентов в части совершенствования таможенного регулирования в ОЭЗ, и, как мы можем видеть, эта работа получила свою реализацию в новых нормах Кодекса.

Советник Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Георгий Петров: «Дмитрий Голосов дал абсолютно верную оценку новеллам таможенного кодекса ЕАЭС. Документ вобрал в себя все принятые ранее на национальном и наднациональном уровне правовые документы. Таможенный кодекс ЕАЭС придет на смену действующему с середины 2010 года Соглашению по вопросам особых экономических зон, российскому закону об Особых экономических зонах и ряду приказов – сейчас все будет в одном документе. Важно было создать равные условия для всех участников ЕАЭС. При этом, отдельно следует отметить, что глава об Особых экономических зонах согласовывалась дольше, чем все остальные. Калининградская область, Магадан, Республика Крым – это специальные экономические зоны, остальные территории подпадают под правовое регулирование нового Таможенного кодекса ЕАЭС. И это, безусловно, прорыв в части привлечения инвестиций и привлечения резидентов в Особые экономические зоны. – Уверен, что число резидентов ОЭЗ будет расти с каждым годом. Впереди процесс урегулирования и синхронизирования на национальном уровне в каждой стране. Российский проект уже на рассмотрении. И хочется надеяться, что уже с 1 июня он будет принят во всех странах-участниках».