Сбербанк снизил ипотечную ставки при регистрации сделки онлайн

При регистрации ипотечных сделок в электронном виде ставка по ипотеке будет снижена на 0,3 процентных пункта.

Руководство Сбербанка приняло решение снизить ипотечную ставку на 0,3 п.п. при условии регистрации сделки в электронном виде. Такая услуга будет доступна для клиентов банка начиная с 12 мая и по 30 июня текущего года, пишет ТАСС.

Напоминаем, что начиная с 6 мая Сбербанк уже снизил ставки по ипотеке, в среднем, на 0,5 п.п. Так, минимальная ставка при оформлении ипотечного займа на приобретение жилья в новостройке составляет 6,2%, а на приобретение жилья на вторичном рынке - 8,1%.