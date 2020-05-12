Россия вышла на второе место по числу инфицированных COVID-19

В США зафиксированои1,3 млн зараженных.

За сутки в России зафиксировано 10899 инфицированных коронавирусной инфекцией, а общее количество зараженных достигло 232243 человек, выздоровело 43512 пациентов, скончалось 2116 человек. Теперь, Россия уступает только США по количеству инфицированных COVID-19, где общее число зараженных, согласно данным специалистов университета Джонса Хопкинса, превысило 1,3 млн человек.

В России наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Москве, где за минувшие сутки выявлено 5392 случая заражения, а общее количество зараженных в столице достигло 121301 человека.