Эксперт рассказала о формировании иммунитета к COVID-19

Самый сильный иммунитет формируется у пожилых людей, перенесших тяжелую форму коронавирусной инфекции.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова рассказала о том, как формируется иммунитет к коронавирусной инфекции. По ее данным, наиболее сильный иммунитет формируется у пожилых людей, которые перенесли тяжелые формы инфекции.

А вот у тех, кто перенес болезнь в легкой форме иммунитет может не выработаться, так как организм смог справиться с инфекцией только благодаря интерферонам, без формирования антител. И таких людей в России примерно 8%.

Такое же количество и тех, у кого сформировался "супер" иммунитет, а их антитела могут быть использованы при лечении других людей.

У остальных переболевших формируется разной силы иммунитет к COVID-19, но порядка 40% переболевших имеют слабый иммунный ответ организма и могут заразиться коронавирусом повторно, пишет РИА Новости.