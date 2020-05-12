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В России утвердили правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет

12.05.2020 08:29
Комментарии: 1
В России утвердили правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет

Правительством утвержден ряд дополнительных детских выплат, озвученных в понедельник российским лидером Владимиром Путиным. Распоряжение соответствующего содержания было обнародовано на сайте кабмина.

В частности, как гласит документ, у семей, где есть дети в возрасте от 3 до 15 лет (включительно), с первого июня будет возможность получить выплату, размер которой составляет десять тысяч рублей на одного ребенка. Уточняется, что это разовая выплата.

Чтобы получить деньги, нужно только подать заявление. Сделать это можно через сайт госуслуг, а также через сайт ПФР либо через личное обращение в местное отделение Пенсионного фонда. Рассматриваться оно будет в течение пяти дней, и выплачиваться в течение трех дней. Подать заявления нужно до первого октября 2020 года.

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09:05 0 0
Оля:

Осталось самое сложное: получить)))

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