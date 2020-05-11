Количество инфицированных COVID-19 увеличится с приходом жары

С приходом жары люди начнут массово выходить на улицу, нарушая режим, что и приведет к резкому скачку количества инфицированных.

Профессор Научно-исследовательского института (НИИ) им. Ивановского Михаил Щелканов дал свой прогноз по распространению коронавируса в России. По его мнению, с приходом на территорию нашей страны жаркой погоды количество зараженных COVID-19 резко увеличится. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва». Профессор считает, что с наступлением жаркой погоды люди, уставшие от карантина, начнут массово выходить на улицу, нарушая режим самоизоляции. Это и приведет к скачку заражений, пишет РБК.