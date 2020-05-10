Названы сроки открытия непродовольственных магазинов

На первом этапе речь идет о торговых площадях, которые не превышают 400 квадратных метров.

Непродовольственные торговые точки начнут открываться уже на первом этапе снятия антивирусных мер, рассказала глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По ее словам, сначала свою деятельность возобновят небольшие магазины одежды, обуви и других непродовольственных товаров. Она подчеркнула, что на первом этапе речь идет о торговых площадях, которые не превышают 400 квадратных метров. Также Татьяна Руженцова добавила, что все магазины обязаны соблюдать дистанцию между посетителями, пишет РИА Новости.