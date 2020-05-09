В России за сутки число инфицированных выросло на 10817 человек

В стране за все время эпидемии коронавируса выявили 198676 заболевших.

Российские врачи за прошедшие сутки зарегистрировали 10817 новых случаев заболевания новой вирусной пневмонией. Об этом 9 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции COVID-19.

Уточняется, что за все время эпидемии коронавируса в России выявили 198676 заболевших. Из них от новой вирусной пневмонии вылечились 31916 пациентов, умерли 1827 человек.