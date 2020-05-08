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Власти Москвы отменяют оформление пропусков по SMS

08.05.2020 20:48
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Власти Москвы отменяют оформление пропусков по SMS

Начиная с 12 мая москвичи не смогут оформить цифровой пропуск для выхода на улицу с помощью SMS.

Как сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, начиная с 12 мая в Москве будет невозможно оформить цифровой пропуск для выхода на улицу по SMS. Власти приняли решение отказаться от данного способа, так как он является не самым востребованным. Оформить пропуск для поездки на работу или выхода на улицу можно на сайте nedoma.mos.ru или по телефону +7 (495) 777-77-77, пишет РИА Новости.

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