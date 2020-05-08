Роспотребнадзор назвал срок продления правил поведения из-за COVID-19
08.05.2020 16:19
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Новые правила поведения следует сохранить до конца года.
Глава Роспотрбнадзора Анна Попова заявила, что те правила, которые установлены в стране из-за эпидемии коронавируса нельзя сразу отменять. По ее словам, необходимо сохранить правила безопасности до конца года или до того момента, когда будет разработана вакцина от COVID-19. Также новые правила поведения можно будет отменить если будет объявлено об официальном завершении мировой пандемии коронавируса, пишут Известия.
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какая то мутная баба решает судьбы миллионов людей и всей экономики страны? что за бред!