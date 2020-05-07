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Уровень витамина D играет роль в показателях смертности от COVID-19

07.05.2020 20:35
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Уровень витамина D играет роль в показателях смертности от COVID-19

Пациенты с тяжелым дефицитом витамина D в два раза чаще испытывают серьезные осложнения во время инфицирования коронавирусом.

Исследователи проанализировали данные пациентов из 10 стран. Международная команда ученых обнаружила корреляцию между низким уровнем витамина D и гиперактивной иммунной системой. Витамин D укрепляет врожденный иммунитет и предотвращает гиперактивные иммунные реакции. Находка может объяснить несколько загадок, в том числе, почему дети вряд ли умрут от COVID-19.

Под руководством Северо-Западного университета международная исследовательская группа провела статистический анализ данных из больниц и клиник Китая, Франции, Германии, Италии, Ирана, Южной Кореи, Испании, Швейцарии, Великобритании и США. Ученые отметили, что пациенты из стран с высоким уровнем смертности от COVID-19, таких как Италия, Испания и Великобритания, имели более низкие уровни витамина D по сравнению с пациентами в странах, которые не были столь серьезно поражены.

Но это не означает, что все, особенно те, у кого нет серьезного недостатка витаминов, должны начать принимать витамин D, предупреждают исследователи.

«Хотя я думаю, что для людей важно знать, что дефицит витамина D может играть роль в смертности, нам не нужно давить витамин D всем», - сказал Вадим Бэкман из Северо-Западного университета, который руководил исследованием. «Это требует дальнейшего изучения, и я надеюсь, что наша работа будет стимулировать интерес к этой области. Наши данные также могут пролить свет на механизм смертности, который, в случае подтверждения, может привести к новым терапевтическим целям».

Бэкман и его команда приняли решение изучить уровни витамина D после того, как обратили внимание на необъяснимые различия в показателях смертности от COVID-19 в разных странах. Некоторые люди выдвигали гипотезу о том, что причиной могут быть различия в качестве здравоохранения, возрастном распределении в популяции, показателях тестирования или разных штаммах коронавируса. Но Бэкман оставался скептиком.

«Ни один из этих факторов не играет существенной роли», - сказал он. «Система здравоохранения в северной Италии является одной из лучших в мире. Различия в смертности существуют, даже если смотреть на одну и ту же возрастную группу. И, хотя ограничения на тестирование действительно различаются, различия в смертности все еще существуют, даже когда мы смотрел на страны или группы населения, для которых применяются аналогичные показатели тестирования. Вместо этого мы увидели значительную корреляцию с дефицитом витамина D».

Анализируя общедоступные данные о пациентах со всего мира, Бэкман и его команда обнаружили сильную корреляцию между уровнями витамина D и цитокиновым штормом или гиперцитокинемией - гипервоспалительным состоянием, вызванным гиперактивной иммунной системой, а также корреляцию между дефицитом витамина D и смертностью.

«Цитокиновый шторм может серьезно повредить легкие и привести к острому респираторному дистресс-синдрому и смерти пациентов», - сказал Али Данешхах, научный сотрудник лаборатории Бэкмана и один из авторов работы. «Это то, что, кажется, убивает большинство пациентов с COVID-19, а не разрушение легких самим вирусом. Это осложнения от неверно направленного огня со стороны иммунной системы».

Именно здесь, считает Бэкман, витамин D играет важную роль. Витамин D не только улучшает нашу врожденную иммунную систему, но также предотвращает опасную гиперактивность нашей иммунной системы. Это означает, что наличие здорового уровня витамина D может защитить пациентов от тяжелых осложнений, включая смерть, от COVID-19.

«Наш анализ показывает, что наличие здорового уровня витамина D может сократить смертность вдвое», - сказал Бэкман. «Это не помешает пациенту заразиться вирусом, но может уменьшить осложнения и предотвратить смерть у инфицированных».

Бэкман сказал, что эта корреляция может помочь объяснить многие загадки, связанные с COVID-19, например, почему дети с меньшей вероятностью умирают. У детей еще нет полностью развитой приобретенной иммунной системы, которая является второй линией защиты иммунной системы и более склонна к чрезмерной реакции.

«Дети в первую очередь полагаются на свою врожденную иммунную систему», - сказал Бэкман. «Это может объяснить, почему их уровень смертности гораздо ниже».

Бэкман с осторожностью отмечает, что люди не должны принимать чрезмерные дозы витамина D, что может привести к негативным побочным эффектам. Он сказал, что их открытие нуждается в гораздо большем количестве исследований, чтобы узнать, как наиболее эффективно использовать витамин D для защиты от осложнений COVID-19, пишет ScienceDaily.

«Трудно сказать, какая доза наиболее полезна при COVID-19», - сказал Бэкман. «Однако очевидно, что дефицит витамина D вреден, и его можно легко устранить с помощью соответствующих добавок. Это может быть еще одним ключом к защите уязвимых групп населения, таких, как, например, пожилые пациенты, у которых распространен дефицит витамина D».

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