В Италии создана первая в мире вакцина, которая убивает коронавирус

Как заявляют итальянские специалисты, они смоли разработать вакцину – убийцу коронавируса, испытания которой на людях начнется в ближайшее время.

Как пишет Газета.ру со ссылкой на Daily Mail, вакцина уже испытана и протестирована на грызунах. Как сообщает издание, сначала ученые сделали мышам укол с сывороткой, после чего у них были взяты антитела. Как показали первые итоги исследований, антитела были способны остановить заражение коронавирусом клеток человека.

Комментируя испытания вакцины, глава компании проинформировал, что масштабные испытания вакцины должны состояться осенью этого года. Он подчеркнул, что его ученые первые в мире «продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной».