Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
07 МАЙ, 09:59 МСК
USD (ЦБ)    73,9719
EUR (ЦБ)    80,0598

07 МАЙ, 09:59 МСК
USD (ЦБ)    73,9719
EUR (ЦБ)    80,0598
Все для победы Коронавирус

В Санкт-Петербурге подготовлен второй пакет мер по поддержке бизнеса

07.05.2020 08:58
Комментарии
В Санкт-Петербурге подготовлен второй пакет мер по поддержке бизнеса

О поддержке предпринимателей в условиях коронавирусной инфекции проинформировал мэр северной столицы Александр Беглов в ходе совещания с главой государства.

Ранее городское правительство выступило с предложением: освободить от налога в объеме 50% на имущество компании, управляющие гостиницами, торговыми центрами, а также санаториями. Однако при этом, как сообщается, есть ряд требований: площадь объектов должна составлять минимум 1000 кв. м. Получившие льготы компании должны будут освободить арендаторов их имущества от аренды либо снизить ее на период режима повышенной готовности.

Пакет мер, о котором идет речь, включает в себя следующее: понижение налоговой ставки по упрощенной системе для всех пострадавших отраслей, обрабатывающих производств и инновационных предприятий. Кроме этого, предприятиям сферы культуры планируется предоставить субсидии для компенсации их затрат.

На дополнительные льготы, как пишет РБК, также могут рассчитывать и небольшие предприятия. Правительство Санкт-Петербурга также может ввести мораторий на штрафы и пени для представителей малого и среднего бизнеса по теплоснабжению. Плюс к этому, в планах – обеспечение малых и средних предприятий беззалоговыми займами в размере 50% НДФЛ, уплаченный за прошлый год.

Еще одна мера будет следующего плана: Фонд развития промышленности будет докапитализирован на 1 млрд руб. При этом, как уточняется, у данного фонда в текущем году будет возможность предоставить для проектов по перепрофилированию производства займы, сумма которых может составлять порядка 400 млн руб.

Комментировать (без регистрации)
В апреле продажи одежды упали на 90%
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Поставки в Китай под вопросом. «Газпром» закрыл месторождение для «Силы Сибири»

Поставки в Китай под вопросом. «Газпром» закрыл месторождение для «Силы Сибири»
Экономика @Guardian

Новый премьер Белоусов ищет рецепт спасения экономики. Чуда не будет

Новый премьер Белоусов ищет рецепт спасения экономики. Чуда не будет
Экономика @Guardian

Спонсор «Ночной хоккейной лиги» Путина покончил с собой

Спонсор «Ночной хоккейной лиги» Путина покончил с собой
Политика

Конференции Победы. Росконгресс рассказывает о дипломатических баталиях Великой Отечественной войны

Конференции Победы. Росконгресс рассказывает о дипломатических баталиях Великой Отечественной войны
Общество @Guardian

В три этапа. Как Роспотребнадзор предложил Путину выйти из самоизоляции

В три этапа. Как Роспотребнадзор предложил Путину выйти из самоизоляции
Политика

Как в Китае. Россиянам могут раздать ваучеры на товары первой необходимости

Как в Китае. Россиянам могут раздать ваучеры на товары первой необходимости
Экономика 1

Узнай, страна

Ульяновск получил одобрение РАН и 55 тысяч голосов за присвоение звания «Город трудовой доблести»

Ульяновск получил одобрение РАН и 55 тысяч голосов за присвоение звания «Город трудовой доблести»

На Курской ТЭЦ завершили реконструкцию второй газотурбинной установки более чем за 0,5 млрд рублей

На Курской ТЭЦ завершили реконструкцию второй газотурбинной установки более чем за 0,5 млрд рублей

В Санкт-Петербурге успешно завершили испытания главного турбогенератора для атомного ледокола «Урал»

В Санкт-Петербурге успешно завершили испытания главного турбогенератора для атомного ледокола «Урал»

На Ямале проложили 900 метров газопровода под рекой Мессояха на глубине 12 метров для попутного газа

На Ямале проложили 900 метров газопровода под рекой Мессояха на глубине 12 метров для попутного газа

Новости дня

09:26 Эксперт заявил, что жара и солнечный свет не уничтожат коронавирус Эксперт заявил, что жара и солнечный свет не уничтожат коронавирус
В апреле продажи одежды упали на 90%
В апреле продажи одежды упали на 90%
09:14 Онищенко: коронавирус "выдыхается" Онищенко: коронавирус "выдыхается"
08:43 Съемочная группа Первого канала лишена аккредитации в Белоруссии Съемочная группа Первого канала лишена аккредитации в Белоруссии
06 МАЙ, 23:59 Строительные и промышленные предприятия возобновят свою работу в столице с 12 мая Строительные и промышленные предприятия возобновят свою работу в столице с 12 мая
06 МАЙ, 23:32 Европейские астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру Европейские астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру
06 МАЙ, 21:28 Главный архитектор Москвы рассказал о дальнейшей судьбе крупных торговых центров Главный архитектор Москвы рассказал о дальнейшей судьбе крупных торговых центров
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
06 МАЙ, 20:25 Уровень экономической активности в России снизился на 33% Уровень экономической активности в России снизился на 33%

Узнай, страна!

06 МАЙ, 14:47 Ульяновск получил одобрение РАН и 55 тысяч голосов за присвоение звания «Город трудовой доблести» Ульяновск получил одобрение РАН и 55 тысяч голосов за присвоение звания «Город трудовой доблести»
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
06 МАЙ, 14:21 На Курской ТЭЦ завершили реконструкцию второй газотурбинной установки более чем за 0,5 млрд рублей На Курской ТЭЦ завершили реконструкцию второй газотурбинной установки более чем за 0,5 млрд рублей
06 МАЙ, 14:06 В Санкт-Петербурге успешно завершили испытания главного турбогенератора для атомного ледокола «Урал» В Санкт-Петербурге успешно завершили испытания главного турбогенератора для атомного ледокола «Урал»
06 МАЙ, 13:40 На Ямале проложили 900 метров газопровода под рекой Мессояха на глубине 12 метров для попутного газа На Ямале проложили 900 метров газопровода под рекой Мессояха на глубине 12 метров для попутного газа
05 МАЙ, 11:27 В Московской области завершили основной этап строительства гидроузла Белоомут для судоходства на Оке В Московской области завершили основной этап строительства гидроузла Белоомут для судоходства на Оке
05 МАЙ, 10:55 В Челябинске завод автокранов ввел в эксплуатацию окрасочный комплекс, не имеющий аналогов в России В Челябинске завод автокранов ввел в эксплуатацию окрасочный комплекс, не имеющий аналогов в России
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
05 МАЙ, 10:38 В Ульяновской области «УАЗ» выпустил новую модификацию реанимобиля с оборудованием высшего разряда В Ульяновской области «УАЗ» выпустил новую модификацию реанимобиля с оборудованием высшего разряда
04 МАЙ, 14:44 В Грозном открыли новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Елизаветы Глинки В Грозном открыли новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Елизаветы Глинки
04 МАЙ, 14:06 В Нижнем Новгороде судостроители сдали два многоцелевых сухогруза «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава» В Нижнем Новгороде судостроители сдали два многоцелевых сухогруза «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава»
04 МАЙ, 13:18 В Волгограде завершили комплексную реставрацию самого высокого в РФ и Европе монумента «Родина-мать» В Волгограде завершили комплексную реставрацию самого высокого в РФ и Европе монумента «Родина-мать»
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter