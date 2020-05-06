Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Ставка по ипотечным кредитам установлена в размере 6,2%.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте "ДомКлик", Сбербанк начал снижать ставки по ипотечным кредитам. Речь идет о тех займах, которые выдаются на покупку готового жилья в новостройках или строящегося жилья. Ставка по таким кредитам установлена в районе 6,2%, но они доступны только в рамках специальной акции, то есть квартира должна приобретаться у застройщика, который входит в список аккредитованных банком и участвующих в программе субсидирования, пишет РИА Новости.