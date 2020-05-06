В Москве могут ввести масочный режим

Обязать москвичей носить маски в общественных местах могут уже начиная со следующей недели.

Столичные власти обсуждают возможность введения в Москве режима обязательного ношения масок и респираторов. Об этом сообщает Коммерсант ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией. По словам источников, уже со следующей недели в столице нельзя будет появляться в общественных местах без средств защиты, а московский метрополитен еще раньше сообщал, что пассажиры смогут приобрести маски на входе в метро.