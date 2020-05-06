Каждый регион России достигнет плато по коронавирусу в разное время.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия все еще не вышла на плато по коронавирусу. По его словам это видно по ежедневному приросту инфицированных коронавирусной инфекцией. При этом министр считает, о выходе на плато говорить еще рано, тем не менее срок выхода на плато для России он не назвал, заявив, что для регионов нашей страны он будет разным, ведь в каждом регионе существует своя эпидемиологическая ситуация, пишет РИА Новости.