В России зафиксировано 10559 новых случаев инфицирования COVID-19

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в столице. За минувшие сутки медики выявили в Москве 5858 зараженных коронавирусом.

За прошедшие сутки в России медики обнаружили 10559 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Теперь, общее количество заболевших в России достигло 165929 человек. 21327 пациентов вылечились от инфекции, 1537 человек скончались.

Наибольшее количество инфицированных выявлено в Москве. По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в столице зафиксировано 5858 зараженных, а общее число инфицированных в Москве достигло 85973 человек.