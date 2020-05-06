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В апреле продажи одежды упали на 90%

06.05.2020 10:13
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В апреле продажи одежды упали на 90%

О резком падении продаж свидетельствует отчет оператора фискальных данных «Платформы ОФД»: аналитики проанализировали информацию с кассовых чеков за первую половину февраля и первую половину апреля.

«Средний чек затрат в РФ на одежду составил 3 805 рубля в апреле и 2 140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении – упал на девяносто процентов от февральского уровня», - сообщается в отчете.

В отчете приводятся следующие данные: в российской столице уровень трат на одежду в среднем составлял 5 919 рублей в апреле, и 2 816 рублей в феврале. Если говорить в целом, то объем продаж в денежном эквиваленте рухнули на 76%.

Как итог: с проблемами на рынке одежды столкнулись практически все игроки: начиная от представителей масс-маркет сегмента и заканчивая крупнейшими брендами. По факту прогнозировать дальнейшее развитие событий достаточно сложно: представители сферы готовятся к неопределенному с точки зрения спроса.

Ранее сообщалось о падении доходов россиян из-за коронавирусной пандемии: по данным на апрель таких граждан оказалось 56%. В исследовании принимало участие около трех тысяч человек. Вместе с этим 57% жителей России целенаправленно решили экономить, и еще около 40% сообщили о сокращении доходов.

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